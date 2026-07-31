୮ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମନଚାହିଁ ସଫଳତା, ବୁଧ ଖୋଲିବେ ଉନ୍ନତିର ଦ୍ୱାର!

୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜକୁମାର ବୁଧ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ବାହାରି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ୧୨ଟି ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଦୃକ୍ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜକୁମାର ବୁଧ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ୮ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୬ରେ ବୁଧ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ବାହାରି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ।

ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ରାଜା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ବୁଦ୍ଧି, ତର୍କ, ସଂଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଭାବେ ପରିଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ…

ଏବେ CJP କ’ଣ କରିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ…

ଜ୍ୟୋତିଷ ମତାନୁସାରେ, ବୁଧଙ୍କ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ଜ୍ଞାନ, କ୍ୟାରିୟର, ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଏହି ସମୟରେ ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିବେଶ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବଡ଼ ମାମଲାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି।

ବୃଷ ରାଶି:

ଜ୍ୟୋତିଷ ମତାନୁସାରେ, ବୁଧଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିପାରେ।

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଏହି ସମୟରେ ଫେରି ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ମିଥୁନ ରାଶି:

ବୁଧ ମିଥୁନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିପାରେ।

Uttarakhand Govt.

ଜ୍ୟୋତିଷ ମତାନୁସାରେ, ମିଡିଆ, ମାର୍କେଟିଂ, ଲେଖାଲେଖି, ଆଇନ ପେଶା ଓ ଅଧ୍ୟାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଏହାସହ ଆୟର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

କର୍କଟ ରାଶି:

ଜ୍ୟୋତିଷ ମତାନୁସାରେ, ବୁଧଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ।

ଯେଉଁମାନେ ସହଭାଗିତା (ପାର୍ଟନରଶିପ୍)ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ।

କନ୍ୟା ରାଶି:

କନ୍ୟା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୁଧ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମତାନୁସାରେ, ବୁଧଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୌଣସି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏହାସହ ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

ବିଛା ରାଶି:

ଜ୍ୟୋତିଷ ମତାନୁସାରେ, ବୁଧଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପଦ-ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ଚାକିରିଆଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି (ପ୍ରମୋଶନ) କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପରିବାରରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଓ କଳହର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସୁଖ-ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ବଜାୟ ରହିପାରେ। ଏହାସହ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଶହିଦ ଉଦମ ସିଂହଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ…

ଏବେ CJP କ’ଣ କରିବ, ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ…

ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚିଛପି ବାହା ହୋଇଥିଲେ…

ଆମେରିକାର ଭୋଟର ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଛି ଚୀନ!…

1 of 10,740