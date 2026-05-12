ବିସ୍କୁଟ ହେଉ କିମ୍ବା ନମକିନ, ଅବା ସାବୁନ-ଡିଟରଜେଣ୍ଟ… ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, FMCG କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଲାଭ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମାର୍ଜିନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
FMCG Products Price Hike : ସାବୁନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, ବିସ୍କୁଟ, ପ୍ୟାକେଜଡ ଫୁଡ ଏବଂ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ FMCG ସେକ୍ଟର ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବହନ ଏବଂ କଞ୍ଚାମାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ଦାମ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି।
FMCG କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆହ୍ୱାନ
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚାପ, ପରିବହନ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଚାପ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯତ୍ନ, ପାନୀୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ପରି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି।
ଏଥିପାଇଁ FMCG କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ମାର୍ଜିନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିମ୍ବା ତ ଦର ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଥବା ପ୍ୟାକେଟର ଆକାର ଛୋଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରି ପରିମାଣ ବଜାୟ ରହିବା ସହ ବଜାରରେ ୫, ୧୦ କିମ୍ବା ୧୫ ଟଙ୍କିଆ ଛୋଟ ତଥା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପ୍ୟାକେଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ।
ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ତାଲିକା
ସାବୁନ ଏବଂ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ: ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପାମୋଲିନ୍ ତେଲ ଏବଂ ଲିନିୟର ଆଲକାଇଲ ବେଞ୍ଜିନର ଦାମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଡିସୱାଶ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ: ଏହାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ମୂଲ୍ୟରେ ୫-୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ।
ବିସ୍କୁଟ ଏବଂ ନମକିନ: ଅଟା, ଚିନି ଏବଂ ପାମୋଲିନ ତେଲର ବଢ଼ୁଥିବା ଦରର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍କୁଟ କିମ୍ବା ନମକିନ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଦାମ ବଢ଼ାଇବେ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଟର ଓଜନ କମାଇବେ।
ପ୍ୟାକେଜଡ ଫୁଡ: ଫ୍ରୋଜନ ଫୁଡ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁଡଲ୍ସର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ
ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଏବଂ ଜୁସ୍: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ (PET) ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହଙ୍ଗା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିପାରେ।
ଚା’ ଏବଂ କଫି: ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ୟାକ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ।