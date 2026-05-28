ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ପିଅନଙ୍କ ତିନି ସନ୍ତାନ ଏବେ OAS ଅଫିସର
କୋରାପୁଟର ଜଣେ ବ୍ଲକ ପିଅନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଓ ମାତୃତ୍ୱର ବିଜୟ। ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତିନି ସନ୍ତାନ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
ଜୟପୁର : କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ପିଅନଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ଏହି ପରିବାରର ତିନି ଭାଇଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (OAS) ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଅଫିସର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ କାମ କରୁଥିବା ଉମା ମହେଶ୍ୱରୀ ହିକକାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ସ୍ୱାଧୀନ ହିକକା ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପରୀକ୍ଷାରେ ୧୪୬ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ତିନି ସନ୍ତାନ ଓଏଏସ ଅଫିସର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଉମାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ନିଜର ଦୁଃଖକଷ୍ଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଏଭଳି ସଫଳତା ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଗର୍ବର କଥା।
ଉମା କହିଛନ୍ତି, “୨୦୧୨ରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ କଥା ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି।”
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଉମା ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ଏକୁଟିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ନିଜ ଚାକିରି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଅଭାବ ଅନଟନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ତିନି ଭାଇଭଉଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ।
ସ୍ୱାଧୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୨୧ରେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବାପା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଭଉଣୀ ଓଏଏସ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପରେ, ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ବାଟରେ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ।”
ସ୍ୱାଧୀନ ଗତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ବିଜେବି କଲେଜରୁ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ସ୍ୱାଧୀନ କୌଣସି ବାହାର କୋଚିଂ ନନେଇ ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ି ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ତିନି ଭାଇଭଉଣୀ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଝିଅ ‘ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ’ (Additional Labour Officer) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ, ସାନ ପୁଅ ସଂଗ୍ରାମ ‘ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ’ (District Tourism Officer) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ସଫଳତା ସମଗ୍ର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଜୟପୁର ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO) ଶକ୍ତି ମହାପାତ୍ର ଏହି ପରିବାରର ନିଷ୍ଠା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।