ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ, କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଜାଣନ୍ତୁ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜଳଖିଆ
ପାହାଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତିର ରହସ୍ୟ, କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି ସେମାନେ
Himalayan Breakfast: ହିମାଳୟର ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ କେବଳ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ଏହାକୁ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ଦୀର୍ଘ ପଦଯାତ୍ରା ଏବଂ କଠିନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ବେଶ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ନେପାଳ, ତିବ୍ଦତ, ସିକ୍କିମ୍ ଏବଂ ହିମାଳୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳଖିଆ ଥାଳିରେ ଏଭଳି ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସାମିଲ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଗରମ ରଖିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ।
‘ବଟର୍ ଟି’ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦିନ
ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟତଃ ‘ବଟର୍ ଟି’ ରୁ ହୋଇଥାଏ। ତିବ୍ଦତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହାକୁ ‘ପୋ ଚା’ କିମ୍ବା ‘ଗୁର୍-ଗୁର୍ର ଚା’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚା’, ଲହୁଣୀ ଏବଂ ଲୁଣ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ପାନୀୟ ଆମର ସାଧାରଣ ଚା’ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହାର ମୋଟା ସ୍ତର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ୟାଲୋରୀ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଶରୀରକୁ ଭିତରୁ ଗରମ ରଖେ। ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଏକ ପେୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିନସାରା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଇନ୍ଧନ ସଦୃଶ।
ସେଲ୍ ରୋଟି ଓ ଥୁକ୍ପାର ଚାହିଦା
ସେଲ୍ ରୋଟି: ନେପାଳ ଏବଂ ନେପାଳୀ ସମୁଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ‘ସେଲ୍ ରୋଟି’ ଏକ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଜଳଖିଆ। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି ଏହି ଗୋଲାକାର ଏବଂ କ୍ରିସପି ରୋଟିକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବାହାରୁ ମୁଡୁମୁଡୁ ଏବଂ ଭିତରୁ ନରମ ଥିବା ଏହି ରୋଟିକୁ ଚା’, ଆଳୁ ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଆଚାର ସହ ଖାଇବାକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଥୁକ୍ପା: ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ‘ଥୁକ୍ପା’ ମଧ୍ୟ ସକାଳର ଭୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ନୁଡୁଲ୍ସ, ପନିପରିବା ଏବଂ ମାଂସ ସୂପ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ଗରମାଗରମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରବଳ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ।
ପୁଷ୍ଟିକର ‘ଧିଣ୍ଡୋ’ ଏବଂ ‘ଗୁନ୍ଦ୍ରୁକ୍’ର ମହତ୍ତ୍ୱ
ଗୁନ୍ଦ୍ରୁକ୍: ହିମାଳୟ ରୋଷେଇରେ ଗୁନ୍ଦ୍ରୁକ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହା ସୋରିଷ ବା ମୂଳା ପତ୍ରକୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ୍ କରି ଏବଂ ସୁଖାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାର ଖଟା ସ୍ୱାଦ ଭାରି ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶୀତଦିନେ ଶରୀରକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଏ।
ଧିଣ୍ଡୋ: ନେପାଳ ଏବଂ ସିକ୍କିମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ‘ଧିଣ୍ଡୋ’ ବାଜରା, ମକା କିମ୍ବା କୁଟ୍ଟୁ ଅଟାକୁ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ରାନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଡାଲି, ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଗୁନ୍ଦ୍ରୁକ୍ ସହ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଟ ଭରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାରମ୍ପରିକ ହିମାଳୟ ଚିଜ୍ ‘ଚୁରପି’ ଏବଂ ତିବ୍ଦତୀୟ ବ୍ରେଡ୍ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭରପୂର ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।