ଚୀନରୁ କୋରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ଏହି ଦେଶର ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି କୁକୁର ମାଂସ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଏହା ବ୍ୟାନ୍
ଏହି ଦେଶର ପରମ୍ପରା କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଖାଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଭାରତରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ହେଲେ ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇବା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଆସିଛି। କିନ୍ତୁ, ସମୟ ସହିତ ବିରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଅନେକ ଦେଶ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ବହୁ ଦିନ ଧରି ରହିଆସିଛି। ହେଲେ, ସମ୍ପ୍ରତି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁକୁର ଜଗତକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ ପାସ କରି ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଆଇନ କୁକୁର ପ୍ରଜନନ, ହତ୍ୟା ଏବଂ ବିକ୍ରୟକୁ ବେଆଇନ କରିଥାଏ। ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସାଥୀ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ସେଠାରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବା ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏକ ସରକାରୀ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୧୫ରେ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଖାଇଥିବାବେଳେ, ୨୦୨୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ୮ ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିଛି।
ଏହି ଦେଶର ଲୋକମାନେ କୁକୁର ଖାଆନ୍ତି:
ଚୀନରେ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବା ଏକ ପରମ୍ପରା ହୋଇଆସିଛି, ବିଶେଷକରି ୟୁଲିନ୍ କୁକୁର ମାଂସ ମହୋତ୍ସବ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ, ସମୟ ସହିତ ଏହାର ବିରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଭିଏତନାମ, ଲାଓସ ଏବଂ ମିଆଁମାରରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ।
ତଥାପି, ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଣୀ ଅଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଚାପ ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି।
ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପରମ୍ପରା:
କୁକୁର ମାଂସ କେବଳ ଏସିଆରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନେକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଖିଆଯାଉଅଛି। ତଥାପି, ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ବ୍ୟାପକ ଆଇନ କିମ୍ବା ତୀବ୍ର ସାମାଜିକ ବିତର୍କ ହୋଇନାହିଁ।
ଏହାକୁ କାହିଁକି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି:
କୁକୁର ମାଂସ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପଶୁ ନିଷ୍ଠୁରତା ଏବଂ ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଶିଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୌପଚାରିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିରୋଧୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୁକୁର ମାଂସ ନିଷେଧ କରାଯାଏ ତେବେ ଗୋମାଂସ, ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା କାହିଁକି ନୁହେଁ?
ପଶୁ ଅଧିକାର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଯେ କୁକୁର ପୋଷା ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଂସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।