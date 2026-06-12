କରୋନାରୁ ନିପା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ବିପଜ୍ଜନକ ଭାଇରସ ମାମଲା ପ୍ରଥମେ କେରଳରେ ହିଁ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
କେରଳରେ ବାରମ୍ବାର ବିପଜ୍ଜନକ ଭାଇରସ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପଛରେ କୌଣସି ରହସ୍ୟମୟ କାରଣ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ପଛରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଗଠନମୂଳକ କାରଣ କାମ କରୁଛି।
Virus Outbreak In Keralam : ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ନୂଆ ଏବଂ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ର ଆଗମନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାର ପ୍ରଥମ ମାମଲା କେରଳ ରାଜ୍ୟରୁ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। କରୋନା ମହାମାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିପା, ମଙ୍କିପକ୍ସ ଏବଂ ଶିଗେଲା ଭଳି ସଂକ୍ରମଣର ଆରମ୍ଭ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେରଳରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ନିପା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରକୋପ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଶିଗେଲା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏକା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିପଜ୍ଜନକ ସଂକ୍ରମଣ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସତରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ – କାହିଁକି କେରଳ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ସାଜୁଛି?
ଏହା ପଛରେ ସେଠାକାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଦାୟୀ, ଯାହାକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ
କେରଳର ପଶ୍ଚିମଘାଟ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଫଳଭୋଜୀ ଚମଗାଦଡ଼ଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଦ୍ରୁତ ସହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯିବାରୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ମଣିଷ ବସତି ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରେ ଥିବା ଭାଇରସ ସହଜରେ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପୁଛି।
ତାଡ଼ି ଏବଂ ଦୂଷିତ ଫଳର ସେବନ
ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା ତାଡ଼ି ଏବଂ ସତେଜ ଫଳ ଖାଇବାର ଚଳଣି ଅଧିକ।ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ଏହି ଫଳ ବା ତାଡ଼ି ପାତ୍ରକୁ ନିଜ ଲାଳ କିମ୍ବା ମଳମୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ‘ନିପା’ ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଜୁନୋଟିକ୍ (ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ବ୍ୟାପୁଥିବା) ରୋଗ ମଣିଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ।
ଘନ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ
କେରଳର ଜନସଂଖ୍ୟା ଘନତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ। ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଭାବେ ବହୁତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ, କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ଭାଇରସ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ।
ଖାଡ଼ି ଦେଶ ସହ ମଜଭୁତ ନେଟୱର୍କ
କେରଳର ପ୍ରାୟ ୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଖାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ଦେଶରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଯାତାୟାତ ଯୋଗୁଁ କେରଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ସହଜରେ ଏଠାକୁ ଚାଲିଆସେ।
କରୋନା ମହାମାରୀର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ
ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତାୟାତ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ କରୋନା ମାମଲା ଜାନୁଆରୀ ୨୭, ୨୦୨୦ରେ କେରଳର ତ୍ରିଶୂରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନର ୱୁହାନରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ମିଳିଥିଲା।
ଉତ୍ତର କେରଳରେ ‘ନିପା’ର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକୋପ
ନିପା ଭାଇରସ ବାହାରୁ ଆସେନାହିଁ, ଏହା ଏଠିକାର ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଁ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ୪ଟି ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟରୁ ୩ଟି ଉତ୍ତର କେରଳର କୋଝିକୋଡ ଏବଂ ମଲପ୍ପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଚାଷ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ବାଦୁଡ଼ି ଓ ମଣିଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ମଜଭୁତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଟେଷ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ
କେରଳର ସବୁଠୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ହେଉଛି ଏହାର ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଠାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ, କଡ଼ା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନଜର ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତି ସକ୍ରିୟ। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ଭାଇରସ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହିଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଯାଏ।
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଜାଗତା
ଅନ୍ୟ କେତେକ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଗୁଁ ରୋଗ ବହୁତ ବଢ଼ିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ କେରଳରେ WHO ମାନକ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କେରଳରେ ରୋଗ ଅଧିକ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମଣକୁ ସମୟ ଆଗରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେରଳ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଏବଂ ସଜାଗ ଆଖି ଅଛି।