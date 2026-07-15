ଶେଷକୃତ୍ୟର ଚିତା ଲିଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିଲେ ପୁଅ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାତ ଦେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଶାଲ

ଜମ୍ମୁରେ ଅଜଣା ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ପୁଅ ବୋଲି ଭୁଲ୍ କରି ପରିବାର, ଶେଷରେ ପୁଅକୁ ପାଇଲେ ଜୀବିତ

By Shiv Sankar Singh

ଜମ୍ମୁ: ଜମ୍ମୁର ସୋହନଜାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଭାବି ପରିବାର ଲୋକେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି।

ଶନିବାର ୨୪ ବର୍ଷୀୟ ବିଶାଲ କୁମାର, ଯିଏ ଏକ କାରଖାନାରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି, କାମ ସରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଖବର ମିଳିନଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲିସରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ରହୁଥିବା ବିଶାଲଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ (ଜିଏମସି) ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଶବଗୃହରେ ଥିବା ଏକ ଅଜଣା ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ।

ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଦେଖିଥିଲେ। ପେଟରେ ଥିବା ଏକ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଓ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଦେଖି ସେମାନେ ଏହା ବିଶାଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ସହ ମୃତଦେହକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପା, ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର…

୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମୂଳ ଦରମା ସହ HRAରେ ହେବ…

କିନ୍ତୁ ସତୱାରୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବିଶାଲଙ୍କ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଶାଲ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣାରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଶାଲ ନିଜେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଧରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ମୃତଦେହଟି ବିଶାଲଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଥିଲା। ମୃତଦେହଟିକୁ ପୁଣି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅଜଣା ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ବିଶାଲଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ସୁଖଦ ଅନ୍ତ ଭାବେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅପାର କୃପା, ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅର…

୮ମ ବେତନ କମିଶନ: ମୂଳ ଦରମା ସହ HRAରେ ହେବ…

ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ମୌଲାନା ରହମାନଙ୍କ କଟାକ୍ଷ;…

EV ସ୍କୁଟରରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲା ୫ ମହଲା…

1 of 31,709