ଡାଇବିଟିଜ୍ରୁ ନେଇ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରୋଗରେ କେଉଁ ରୋଟି ଖାଇବା ଉଚିତ୍
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ରୋଟି ଖାଇବା ଠିକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିରେ ରୋଟି ବଦଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଯବ (ଜଉ), ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍, ବାଜରା କିମ୍ବା ଚଣା ରୋଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
Different Types of Roti Benefits : ଭାରତରେ ରୋଟିକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଖିଆଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସହିତ ରୋଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଟି ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ଭାତ ରୋଟି ତୁଳନାରେ ହାଲ୍କା ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ରୋଟି ଲାଭଦାୟକ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବିଟିଜ୍, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କିମ୍ବା ହଜମ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ସଠିକ୍ ଅଟା ଏବଂ ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୋଟି ବାଛିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଇବର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ରୋଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
କେଉଁ ରୋଗରେ କେଉଁ ରୋଟି ଖାଇବା ଉଚିତ୍?
ଡାଇବିଟିଜ୍ରେ ଯବ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ରୋଟି ଖାଆନ୍ତୁ: ଡାଇବିଟିଜ୍ରେ କମ୍ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଥିବା ଶସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯବ, ଚଣା ଏବଂ ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ ଅଟାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୋଟି ଖାଇବା ଉଚିତ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ପେଟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ ରଖିଥାଏ।
ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ରେ ଯବର ରୋଟି ଲାଭଦାୟକ: ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ସମସ୍ୟାରେ ରିଫାଇଣ୍ଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କମ୍ ଏବଂ ଫାଇବର ଅଧିକ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଯବର ରୋଟି ଫାଇବରରେ ଭରପୂର ଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବାଜରାର ରୋଟି ଖାଆନ୍ତୁ: ବାଜରାର ରୋଟିରେ ଫାଇବର ଭଲ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ।
ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଓଟ୍ସ କିମ୍ବା ଯବ ଅଟାର ରୋଟି ଖାଆନ୍ତୁ: ଓଟ୍ସ ଏବଂ ଯବରେ ଫାଇବର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗହମ ଅଟା ସହିତ ମିଶାଇ ରୋଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ।
କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରେ ଗହମ ଏବଂ ଚୋକର (ଫାଇବର) ଯୁକ୍ତ ରୋଟି ଖାଆନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହେ ତେବେ ଚୋକର ଥିବା ଗହମ ଅଟାର ରୋଟି ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ଏଥିରେ ଫାଇବର ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପରେ ଜୁଆର ରୋଟି ଖାଆନ୍ତୁ: ଜୁଆରରେ ପୋଟାସିୟମ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଜୁଆରର ରୋଟି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଣ କମ୍ ଖାଇବାକୁ ହେବ, ଯାହା କ୍ଷତିକାଳୀନ ହୋଇପାରେ।
ଅସ୍ୱୀକରଣ – ଏହି ଖବରକୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।