ନୀଳ ହଳଦୀ ବିଷୟରେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଦେହ ପାଇଁ ମହୌଷଧି, ଫାଇଦା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ…
Benefits Of Blue Turmeric: ହଳଦୀ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୂର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କେବଳ ହଳଦିଆ ହଳଦୀ ନୁହେଁ ବରଂ ନୀଳ ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭର ଏକ ଭଣ୍ଡାର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚା ଆଲୋଚନା ବୈଠକରେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ନୀଳ ହଳଦୀର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନୀଳ ହଳଦୀ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହଳଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ; ଏହା ଆମ ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ପନିପରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ନୀଳ ହଳଦୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ? ଏହାକୁ କଳା ହଳଦୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ହଳଦୀ ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ଏହାର ଚୋପା କଳା ଦେଖାଯାଏ। ନୀଳ ହଳଦୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କିପରି ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ଏହାର ସେବନ ଶରୀର ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ।
ନୀଳ ହଳଦୀର କ’ଣ ଲାଭ ଅଛି: ନୀଳ ହଳଦୀକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବରେ କର୍କୁମା କାସିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ହଳଦିଆ ହଳଦୀ ପରି, ଏହାକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନଅ ମାସ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି: ଏହାର ପ୍ରଦାହ-ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ହେତୁ, ନୀଳ ହଳଦୀ ସେବନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହି ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
ପେଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ: ନୀଳ ହଳଦୀ ପେଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷକରି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଭାବ: ଏହି ହଳଦୀରେ ଫେନୋଲିକ୍ ଯୌଗିକ ଏବଂ କ୍ୟାଟେଚିନ୍ ଥାଏ। ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର ହୋଇଥିବାରୁ, ନୀଳ ହଳଦୀ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଧୀର କରିଥାଏ।
ଋତୁକାଳୀନ ଥଣ୍ଡାକୁ ଦୂରରେ ରଖେ: ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଇମ୍ଫ୍ଲେମାଟୋରୀ ଗୁଣରେ ଭରପୂର ନୀଳ ହଳଦୀ ଋତୁକାଳୀନ ଥଣ୍ଡାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ: ନୀଳ ହଳଦୀ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୁଦୃଢ଼ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ହଳଦୀ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ।
ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ: ନୀଳ ହଳଦୀର ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ମଧୁମେହ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଗୁଣ ହେତୁ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଲାଭଦାୟକ।
ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ: ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ନୀଳ ହଳଦୀ ଚର୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଟେଚିନ୍ ରହିଛି ଯାହା UVB-ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଧୀର କରେ, ବ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଥାଏ।
ନୀଳ ହଳଦୀ କିପରି ଖାଇବେ:
ନୀଳ ହଳଦୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେବନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାକୁ ପନିପରିବା, ସୁପ୍, କିମ୍ବା ଛୋଟ କଟାଯାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ନୀଳ ହଳଦୀକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଚା ଭାବରେ ପିଇପାରିବେ। ଏହାକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହଳଦୀ କ୍ଷୀର ଭାବରେ ପିଇପାରିବେ।
ନୀଳ ହଳଦୀ ଖାଇବା ସମୟରେ, ଏହାକୁ ଅଧିକ ନ ଖାଇବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣ ଖରାପ, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।