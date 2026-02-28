Bank Holiday: ୩ କିମ୍ବା ୪ଦିନ ନୁହେଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ! ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ, ଆଗରୁ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ କାମ

Bank Closed: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହୋଇପାରେ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ମାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ହୋଲି, ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର ଏବଂ ରାମ ନବମୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ସହିତ, ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ୧୨ ରୁ ୧୫ ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ କେବେ ଛୁଟି ଅଛି:

୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ହେଉଛି ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ଏବଂ ତେଣୁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୩ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଲିକା ଦହନ, ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। ୪ ମାର୍ଚ୍ଚ

ବୁଧବାର ଦିନ ଧୂଲେଣ୍ଡି/ହୋଲି ପର୍ବ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଟି।

୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ହେଉଛି ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ଏବଂ ତେଣୁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶନିବାର, ଶନିବାର, ଏବଂ ତେଣୁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ହେଉଛି ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୧୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଉଗାଦି/ଗୁଡ଼ି ପାଡୱା, ଯାହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ରହିବ।

୨୦ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର (ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି) ଏବଂ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୨୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ଦିନ ଇଦ୍ ଅଲ୍-ଫିତର/ସରହୁଲ୍ ପର୍ବ, ଏବଂ ତେଣୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ହେତୁ ୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ଦିନ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାମ ନବମୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ମାସର ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ଏବଂ ତେଣୁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ରବିବାର ଏକ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି, ଏବଂ ତେଣୁ ସାରା ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ମହାବୀର ଜୟନ୍ତୀ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ।

ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ହେଉଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ୨ ଏବଂ ୫ ତାରିଖରେ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶନିବାର (୨୮ ଫେବୃଆରୀ) ରୁ ବୁଧବାର (୪ ମାର୍ଚ୍ଚ) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ୨୦ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୧ ତାରିଖ ଶନିବାର/ଇଦ ରବିବାର ଛୁଟି, ତିନି ଦିନର ବିରତି ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି ରହିବ: ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଖୋଲା ରହିବ। ଆପଣ ଏହି ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ୨୪/୭ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ନଗଦ ଉଠାଣ ପାଇଁ ATM ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ Google Pay/PhonePe ଭଳି UPI ବ୍ୟବହାର କରି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ ଶେଷ ସପ୍ତାହ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକସ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ମାର୍ଚ୍ଚ୨୦  ପୂର୍ବରୁ ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଛୁଟିଦିନର ବହୁଳତା ଯୋଗୁଁ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ହୋଇପାରେ।

