Lamborghini ରୁ Porsche ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ! RCB ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଅଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି

Ananya Birla Luxurious Car Collection : ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲା ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ଶିଳ୍ପପତି କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଆଜି ସେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବା ସହିତ ସେ ଜଣେ ପପ ଗାୟିକା ମଧ୍ୟ। ନିକଟରେ RCB ଟିମ ସହିତ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ସେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବହୁତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସାଧାରଣ ବେଶଭୂଷାରେ ନଜର ଆସନ୍ତି। ତଥାପି, ତାଙ୍କ କାର କଲେକ୍ସନକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦାମୀ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଗାଡ଼ିର ବହୁତ ସଉକ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାର କଲେକ୍ସନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା।
Porsche Boxster ଏବଂ Cayenne
ଅନନ୍ୟା ବିର୍ଲାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ Porsche ର ଚମତ୍କାର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ Porsche 718 Boxster ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟସ କାର ଯାହା ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିପାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରଫରମାନ୍ସ ଦିଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ Porsche Cayenne ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଏକ ଲକ୍ସୁରୀ SUV। ଏହି କାର୍ରେ ଆରାମ ଏବଂ ପାୱାର ଉଭୟ ମିଳିଥାଏ। ଅନନ୍ୟାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି କାର ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପ୍ରତି ଥିବା ସଉକକୁ ଦର୍ଶାଏ।
Lamborghini Gallardo Spider
ଅନନ୍ୟାଙ୍କ କଲେକ୍ସନର ସବୁଠାରୁ ଖାସ କାର ହେଉଛି Lamborghini Gallardo Spider। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାମୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୁପରକାର। ଯଦିଓ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆଜି ବି କମିନାହିଁ। ଏହି କାର୍ରେ ୫.୨ ଲିଟରର V10 ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହା ଜବରଦସ୍ତ ପାୱାର ଦେଇଥାଏ। ଏହି କାର ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଧରିପାରେ। ଏହି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ କଲେକ୍ସନକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ ଏବଂ କାର ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ‘ଡ୍ରିମ କାର’ ଭାବେ ଗଣାଯାଏ।
Range Rover ଏବଂ Mini Cooper
କେବଳ ସୁପରକାର ନୁହେଁ, ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଏଭଳି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ Range Rover Vogue ଅଛି, ଯାହା ବିଳାସ ଏବଂ ମଜଭୁତର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ଏହି SUV ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅଫ-ରୋଡିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ Mini Cooper Convertible ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଇଲିସ କାର। ଏହି କାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ।