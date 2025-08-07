ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ରେ କମିବ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚାହିଦା; କପଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଚିନ୍ତାରେ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ମାଡ଼ରେ କମିବ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚାହିଦା; କପଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ ଚିନ୍ତାରେ
ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିଗିଡ଼ିବାର ଅଛି ଆଶଙ୍କା । କମିବ ଭାରତୀୟ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 25 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ । ଏବେ ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ 25 ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଗଷ୍ଟ 27 ରୁ ଲାଗୁ ହେବ।
ଏହିପରି, ଭାରତ ଉପରେ ମୋଟ ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ପ୍ରଭାବ ପଡିବ
2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 131.8 ବିଲିୟନ ଡଲାରର ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ 86.5 ବିଲିୟନ ଡଲାର ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମଦାନୀ 45.3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଥିଲା।
ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: ବୟନ ($ 10.2 ବିଲିୟନ), ହୀରା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ($ 12 ବିଲିୟନ), ଚମଡା ଉତ୍ପାଦ ($ 1.18 ବିଲିୟନ), ଲବଷ୍ଟର ($ 2.24 ବିଲିୟନ), ରାସାୟନିକ ($ 2.34 ବିଲିୟନ) ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ($ 9 ବିଲିୟନ)।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି 40 ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, କାରଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ, ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶସ୍ତା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକେ କିଣିବେ ।
ଭାରତୀୟ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ (CITI) ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତର ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଏହି ଶିଳ୍ପର ସ୍ଥିତି ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ବୟନ ରପ୍ତାନିରେ 59 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ 51.3 ପ୍ରତିଶତ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ 52.3 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ 51.1 ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହୋଇଛି।
ଅଡୁଆରେ ବ୍ୟବସାୟୀ
କୋଲକାତାର ଜଣେ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ୨.୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଆଣ୍ଟି-ଡମ୍ପିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ୫.୭୭ ପ୍ରତିଶତ କାଉଣ୍ଟରଭେଲିଂ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି।
ଏବେ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ମୋଟ ଶୁଳ୍କ ୩୩.୨୬ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କରିଦେବ। ସେହିପରି, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପରେ ୫୧.୩ ପ୍ରତିଶତ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଉପରେ ୫୨.୩ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସୁନା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ୫୧.୧ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ଗଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି।