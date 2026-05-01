Rules Change: ବଢ଼ିଲା ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍, ବଦଳିଗଲା ଏହି ସବୁ ନିୟମ; ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ…
୧ ମଇରୁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧ ମଇରୁ ଦେଶରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ରୋଷେଇ ଘର, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଗେମିଂ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର: ସବୁଦିନ ପରି, ମେ ୧ ତାରିଖରେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟର ଧାରା ଆଧାରରେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୯୩ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ସହରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ୩,୦୦୦ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତଥାପି, ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜିଠାରୁ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୯୩ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ସିଲିଣ୍ଡର ୩୦୭୧.୫୦ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ତଥାପି, ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ପୂର୍ବ ମୂଲ୍ୟରେ ରହିବ। ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ନିୟମ ବଦଳିଲା: ଆଜିଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ୧ ମଇ ଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିତରଣର ନିୟମ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। OTP ବିନା ବିତରଣ ବୈଧ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ।
ATF ଅର୍ଥ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ: ମେ ୧ ତାରିଖରେ ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନର ନୂତନ ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଅସ୍ଥିର ରହିଛି। ଯଦି ATF ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ବିମାନ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି।
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ: ଏହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି।
ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ଉପରେ ନୂତନ କଟକଣା: ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନିୟମ ୨୦୨୬ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଭାରତୀୟ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ପ୍ରାଧିକରଣ (OGAI) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଖେଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ତିନୋଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ: ନଗଦ ଖେଳ, ସାମାଜିକ ଖେଳ ଏବଂ ଇ-କ୍ରୀଡା।
ପ୍ରକୃତ ଟଙ୍କା ଜଡିତ ଖେଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା, ବୟସ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।