New Rule: ମଇ ୧ରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର! ବଦଳିବ ବୁକିଂ ନିୟମ; ଆହୁରି ୧୦ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଥରୁଟେ କରନିଅନ୍ତୁ ଚେକ୍
୧ ମଇରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଇ ମାସ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ୧ ମଇରୁ ଚାରୋଟି ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଦରମା, ପିଏଫ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନୂତନ ମାସ ଆହୁରି ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ ଆଣିଛି। ୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବଳ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ।
୧ ମଇ, ୨୦୨୬ ଠାରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟବୁକ୍ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି, ଘରୋଇ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ମେ ୧ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ୨୧ ଦିନରୁ ୨୫ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, RBI ମେ ୧ ରୁ UPI କାରବାର ପାଇଁ ଦୁଇ-କାରକ ପ୍ରମାଣୀକରଣକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଏକ PIN ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର (ଯେପରିକି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ କିମ୍ବା ଏକ ହାର୍ଡୱେର ଟୋକନ୍) ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ।
ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ୧ ମଇ ଠାରୁ ମାଗଣା ATM ଟଙ୍କା ଉଠାଣର ସୀମା ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ବୀମା ଯୋଜନା (PMJJBY) ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୀମା ଯୋଜନା (PMSBY) ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମେ ୧ ପରେ, ₹୪୩୬ ଏବଂ ₹୨୦ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଡେବିଟ୍ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଘର ଖାଲି ଛାଡିଦେଲେ କିମ୍ବା ଭଡା ଦେଲେ ଆବଣ୍ଟନ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ।
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମେ ୧ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର KYC (e-KYC) ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାରବାର ପାଇଁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇପାରେ।
ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଯେପରିକି SBI ଏବଂ ICICI) ସେମାନଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଭଡା ପେମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପଏଣ୍ଟ ସୀମା ଏବେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ।
ସେବି ୧ ମଇରୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛି। ଏବେ ପାଣ୍ଠି ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିପଦ ମିଟର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡିବ।