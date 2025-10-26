New Rules: LPG ଦର ଠାରୁ SBI କାର୍ଡ; ୧ ନଭେମ୍ବରରୁ ବଦଳିବ ଏହି ୫ ବଡ଼ ନିୟମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ହେବ ଗରମ

New Rules from 1st November :ନୂତନ ନିୟମ ୧ ନଭେମ୍ବରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଅନେକ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଦଳିବ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ନୂତନ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ୧ ନଭେମ୍ବରରୁ ଭାରତରେ କେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର ୧ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

୧. ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ: ଏଲପିଜି, ସିଏନଜି ଏବଂ ପିଏନଜି ମୂଲ୍ୟ ୧ ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

୨. ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ: ସେବି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ (AMCs) ଏବେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କାରବାର ବିଷୟରେ ଅନୁପାଳନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।

୩. SBI କାର୍ଡ: SBI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ୩.୭୫% ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ। SBI କାର୍ଡ କହିଛି ଯେ କ୍ରେଡିଟ୍, ଚେକ୍ ଏବଂ MobiKwik ପରି ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଦେୟ ପାଇଁ ଏବେ କାରବାର ପରିମାଣର ୧% ଦେୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ତଥାପି, SBI କାର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଦେୟ ଏହାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ-ସାଇଟ୍ POS ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସିଧାସଳଖ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ।

SBI କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ କହିଛି ଯେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାଲେଟ୍ ଲୋଡ୍ କାରବାର ପାଇଁ କାରବାର ପରିମାଣର ୧% ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ। ଏହି ଶୁଳ୍କ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଡ୍ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। SBI କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ୨୦୦ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରେ।

୪. ଟେଲିକମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ, ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପାମ୍ କଲ୍ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ପାମ୍ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେସେଜ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପାମ୍ ନମ୍ବରକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବେ।

୫. ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଏବଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ୨୦୨୫ ନଭେମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ୧୩ଟି ଛୁଟି ପାଳନ କରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିପାରିବେ। ଜମା ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାରି ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାର ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ମୋଟ ଅଂଶ ୧୦୦% ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

