ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି UPI ଏବଂ ପେନସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ
ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖରେ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର ୧ ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ପେନସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି UPI ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସହିତ ଜଡିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରମୁଖ ୫ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଥର କିଛି ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ କିଛିରେ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ: ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ଉତ୍ସବ ଋତୁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଗତ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ୧୪ କିଲୋଗ୍ରାମର ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
ଟିକେଟ୍ ନିୟମ: ଟିକେଟ୍ ଜାଲିଆତି ରୋକିବା ପାଇଁ, ରେଳବାଇ ତାର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯାହା ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୫ ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ IRCTC ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ନିୟମ କେବଳ ତତକାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
UPI ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଅକ୍ଟୋବର ୧ ତାରିଖରୁ, UPI କିମ୍ବା ୟୁନିଫାଏଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ ଇଣ୍ଟରଫେସର କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। NPCI ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୂତନ ନିୟମ PhonePe, Google Pay ଏବଂ Paytm ଭଳି ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି P2P କାରବାର ଫିଚରକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ, ଆପଣ UPI ଆପ୍ସରେ ପରସ୍ପରକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ପଠାଇବାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଜାତୀୟ ପେନସନ ପ୍ରଣାଳୀ (NPS) ମଧ୍ୟ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଅଣ-ସରକାରୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ପରିମାଣ (୧୦୦%) ଇକ୍ୱିଟି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ।
ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ସୀମା କେବଳ ୭୫% ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ PRAN ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡିବ।
E-PRAN କିଟ୍: ୧୮ ଟଙ୍କା
ଫିଜିକାଲ PRAN କାର୍ଡ: ୪୦ ଟଙ୍କା
ବାର୍ଷିକ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶୁଳ୍କ: ପ୍ରତି ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା
ଏହି ସମୟରେ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (APY) ଏବଂ NPS Lite ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, PRAN ଖୋଲିବା ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ଶୁଳ୍କ କେବଳ ୧୫ ଟଙ୍କା ହେବ। ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ, କୌଣସି କାରବାର ଶୁଳ୍କ ରହିବ ନାହିଁ।