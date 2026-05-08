୧ କୋଟିର ଚାକିରି ଗଲା, ଏବେ ପୋଛୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଘର: ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ
ଲଣ୍ଡନର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଉଚ୍ଚ-ବେତନପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (Executive) ଶ୍ୱେତା ଦେଶାଇ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଏୟାର-ବିଏନବି (Airbnb) ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଫା କରିବା କାମ ପାଇବା ପରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଶେଷରେ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ କୋଚିଂ (Coaching) ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂଆ ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଣ୍ଡନରେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ପରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଏୟାର-ବିଏନବି (Airbnb) ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଫା କରିବା ଭଳି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓରେ ୩୭ ବର୍ଷୀୟା ଶ୍ଵେତା ଦେଶାଇ ଏକ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ୍ ପଦବୀ ଛାଡିବା ପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇବା ଏବଂ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା କିଭଳି ଟଙ୍କା, କାମ ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଦେଲା ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜନ୍ମିତ ଓ ବଢିଥିବା ଶ୍ଵେତା ୨୦୦୮ରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୧୫ ବର୍ଷ ସେଠାରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢିଥିଲେ। ୨୦୨୩ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ୱେବସାଇଟ୍ର ‘ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାମୀ ଓ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ଯିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ସେ ଆଶା କରିଥିବା ଭଳି ହୋଇନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣର ଚାକିରି ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଚାକିରି ପାଇପାରି ନଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନ ଭଳି କୌଣସି ପଦବୀ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ, ସେ ନିଜ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଏୟାର-ବିଏନବି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରିବା। ଏହି କାମରେ ରୁମ୍ ସଫା କରିବା, ଲଣ୍ଡ୍ରି ସମ୍ଭାଳିବା ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସାମିଲ ଥିଲା।
“ମୁଁ ଲଣ୍ଡନରେ ‘ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ’ ପଦବୀରୁ ସିଧା ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଫା କରିବା କାମକୁ ଆସିଗଲି,” ବୋଲି ଶ୍ଵେତା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି। “ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହରାଇ ସାରିଛି।” ଶ୍ଵେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଗଢ଼ି ସାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ (ପାଖାପାଖି ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା) ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଵାଧୀନତାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ରାତାରାତି ବଦଳିଗଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି, ବଡ଼ ପଦବୀ ଏବଂ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ଛାଡ଼ି ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଘର ସଫା କରିବା କାମରେ ଲାଗିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଦାମୀ ପୋଷାକ, ଜୋତା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମେକଅପ୍ ଓ ବ୍ୟାଗ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜଣେ ରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପଦବୀ, ଦରମା ଏବଂ ସୌଖୀନ ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଚାଲିଗଲା।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନରେ ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ସେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶ୍ଵେତାଙ୍କ ମତରେ, ଏହା କେବଳ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟର ସଙ୍କଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ସେହି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବଳ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଖୋଳପା ଭଳି ରହିଯାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ପସନ୍ଦକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲା। ଏପରିକି ବେକାର ଥିବା ସମୟରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହଜ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଠିକି ବି ଗଲେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, “ତୁମେ କ’ଣ କରୁଛ?” ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି।
ତଥାପି, ଏୟାର-ବିଏନବି (Airbnb) ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଭଳି ଏହି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କାମ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ କାମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତା ବିଷୟରେ ଶ୍ଵେତାଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା ଯେ ସେ କିଭଳି ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ କେବଳ ପଦବୀ ଓ ଦରମା ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଗଢ଼ିଥିବା କ୍ୟାରିୟର ହରାଇବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେହି ପଦବୀ ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଖୋଜି ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ କରେ।” ଏବେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ’ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କହିଛନ୍ତି।
“ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସ୍ଵାଧୀନତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୂପ, ମୁଁ ଏହା ଏବେ ଅନୁଭବ କରିଛି,” ଶ୍ଵେତା କହିଛନ୍ତି। “ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଲିପ୍-ବାମ୍ର ଦାମ୍ ଏତେ ଅଧିକ କାହିଁକି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କାହାକୁ କୈଫିୟତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ!”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଥଟ୍ଟାମଜାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିକଳ୍ପ, ସ୍ଵାଧୀନତା ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ, ମୁଁ ମୋର ପଦବୀକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ଅହଂକାର ସହ ବହୁତ ବେଶୀ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ନିଜର ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ କରୁଛି- ଯେଉଁଥିମଧ୍ୟରୁ ଏୟାର-ବିଏନବି (Airbnb) ପାଇଁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସଫା କରିବା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ।”
ଶୂନ୍ୟରୁ ନୂଆ କିଛି ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶ୍ଵେତା ଏବେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଏକ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ସେ “ଦି ରିବିଲ୍ଡ ରୁମ୍” (The Rebuild Room) ନାମରେ ଏକ ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଶ୍ଵେତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖି ଅନେକ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ହରାଇବା, ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଓ ନିଜର ପରିଚୟ ବଦଳିବା ଭଳି ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀଟି ସ୍ଵତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଗଢ଼ିଉଠିଛି।