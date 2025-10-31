ସଚିନଙ୍କଠାରୁ ରୋହିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ବିଶ୍ୱକପ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ମନାଇଲେ ଉତ୍ସବ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ସାମିଲ ହେଲେ ସବୁ ଖେଳାଳି।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେବେବି କୌଣସି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଗ୍ରୁପ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ତ

କିନ୍ତୁ, ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାତ ଥର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲା।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଭାରତର ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ:

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସାନଦାର ବିଜୟ!” ତେନ୍ଦୁଲକର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ବୋଲିଂରେ ଖେଳକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଶେଷ କରି କହିଛନ୍ତି, “ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ।”

ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ – ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର:

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଫାଇନାଲ ଜିତିବାକୁ ଅଛି। ଗମ୍ଭୀର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହା ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କି ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ଖେଳିଛ।”

ମିତାଲି ରାଜଙ୍କ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ:

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ ମିତାଲି ରାଜ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମିତାଲି ରାଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ରାତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଖେଳ କାହିଁକି ଖେଳନ୍ତି।

“ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବିଜୟ ପାଇଁ ଭୋକ – ଏହି ତିନିଜଣ ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।”

ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ:

ସେମିଫାଇନାଲ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜ ଏବଂ ଅମନଜୋତ କୌରଙ୍କ ଉତ୍ସବର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି – ‘Well done Team India’.

