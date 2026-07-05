ସ୍କନ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ଜାଣନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ, ଏହାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର
ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଖାସ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ?
ପୁରୀ: ସନାତନ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷସାରା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାର ମହିମା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରକୃତରେ ଅନନ୍ୟ।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷ (“ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ”) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି।
ଏହା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ରହସ୍ୟର ଏକ ସଙ୍ଗମ – ଯାହା ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।
୨୦୨୬ ମସିହାରେ, ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ ୩ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ନାରଦ ପୁରାଣ, ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଭଳି ମହାନ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗୁପ୍ତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା ଯେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଏତେ ଅସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା କ’ଣ:
ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ରଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗସ୍ତର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ୯ ଦିନ ରହିବା ପରେ, ପ୍ରଭୁ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ନାମରେ ପରିଚିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କ’ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି:
ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଯିଏ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭକ୍ତିର ସହିତ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଅନେକ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖାକରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଝଲକ ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ପାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ଧୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି।
ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ନାରଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ:
ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରର ଦେବତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି।
ନାରଦ ପୁରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ପରି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ରଥରେ ବସି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା କରନ୍ତି।
ରଥ ଟାଣିବାର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ କ’ଣ:
ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣିବା। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ରଥର ଦଉଡ଼ି ଟାଣିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି।
ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପୂଜା ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରି ନୂତନ କାଠରୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ।
ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱାସ:
ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଜଡିତ। ଏହି ଦିନ ଦେବତାଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ, ଏହାକୁ ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁଠାରୁ କୃପାମୟ ରଥଯାତ୍ରା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।