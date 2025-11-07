ICCର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ୨୦୨୯ ବିଶ୍ୱକପରେ ୮ଟିମ ନୁହେଁ ଖେଳିବେ…
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱକପର ବିପୁଳ ସଫଳତା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ, ICC ବିଶ୍ୱକପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ICC ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୯ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଏବେ ଆଠଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ୧୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବିଶ୍ୱ ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୁବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ICC ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ICC ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଆଠଟି ଦଳ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ତର, ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସାରଣ ପରିସରକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ICC ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି: ICCର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ରେ କୁହାଯାଇଛି, “ICC ବୋର୍ଡ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦଳର ସଂଖ୍ୟା ଆଠରୁ ଦଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ସଫଳତା ଉପରେ ଗଠନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି (୨୦୨୫ରେ ଆଠଟି ଦଳ ଥିଲେ)।” ରିଲିଜ୍ ରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, “ପ୍ରାୟ ୩,୦୦,୦୦୦ ଦର୍ଶକ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅନ-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ନିୟୁତ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି।”
ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଗତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି: ICCର ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ ପ୍ରଗତି କରିଛି।
ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଭଳି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।