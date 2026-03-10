କାର୍ ସୌକିନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍, ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ

କାର୍ ସୌକିନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲଗ୍ଜରୀ କାର୍

By Jyotirmayee Das

Rohit Sharma Car Collection: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ପରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କାର ସଂଗ୍ରହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପର-ଲଗଜରୀ SUV ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଟେସ୍ଲା ମଡେଲ୍ Y

ରୋହିତ ଶର୍ମା ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏକ ଟେସ୍ଲା ମଡେଲ୍ Y ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ SUV ଯାହା ଏହାର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କାରର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ, ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ ୬୨୨ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ଏଥିରେ ଏକ ଅଟୋପାଇଲଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏକ ବଡ଼ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି।

ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି Urus SE

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ରୁତଗାମୀ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନି ଉରୁସ୍ SE ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପରଫର୍ମନ୍ସ SUV ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪.୫ କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାରଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାରର ଗତି ଏବଂ SUV ର ଆରାମ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା Lamborghini Urus ଜଣେ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାସି ଲିଗ୍ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି କରିବ।

ରେଞ୍ଜ ରୋଭର HSE

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଜରେ ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର Range Rover HSE ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି SUV ଏହାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆରାମ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଏକ ୩-ଲିଟର ଟର୍ବୋଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଏବଂ ମାତ୍ର ୬.୩ ସେକେଣ୍ଡରେ ୦ ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗକୁ ଗତି କରିପାରିବ। ଏହାର ଲମ୍ବା ଚକିଆ ବେସ୍ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତର ଏହାକୁ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରିୟ କରିଥାଏ।

BMW M5

BMW M5 ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସେଡାନ୍ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କାର ସଂଗ୍ରହର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ। ଏହି କାର ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଗତି ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ପ୍ରାୟ ୫୯୧ bhp ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ୦ ରୁ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗତି କରିପାରିବ।

Mercedes-Benz GLS 400d

ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୨ ରେ ଏକ Mercedes-Benz GLS 400d ମଧ୍ୟ କିଣିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ SUV, ଯାହାକୁ ଅନେକ “SUV ର S-Class” ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏହି କାରଟି ୩.୦ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଏବଂ ଏହାର ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କ୍ୟାବିନ୍ ଅଛି। ଏହି କାରଟି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପରିବାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ।

