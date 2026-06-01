ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲେ ରଜତ ପାଟିଦାର, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର IPL ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା RCB
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ହରାଇ ଆରସିବି (RCB) ନିଜର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ମୁକୁଟ ବଜାୟ ରଖିଛି। ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବୋଲରମାନେ ଗୁଜୁରାଟକୁ ୧୫୫ ରନ୍ରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଆରସିବି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି।
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ୨୦୦୯, ୨୦୧୧, ୨୦୧୬ – ଏହି ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଆରସିବି (RCB) ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ ତିନିଥର ଆଇପିଏଲ୍ର ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଥର ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିଲା। ଏହି ନିରାଶା ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୧ ସିଜିନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ନଥିଲା। ଶେଷରେ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଲା। ଆରସିବି ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ଏବଂ କେବଳ କିଛି ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଦଳ ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲା।
ଏହି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେମାନେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆରସିବି ୨୦୨୫ ଏବଂ ୨୦୨୬ ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାରେ ସଫଳ ହେଲା।
୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବି ବୋଲରମାନେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ ଏବଂ ରସିଖ ସଲାମ ଡାର ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୁଜୁରାଟ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫୫ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ସମୟରେ ଦଳ ୭୩ ରନ୍ରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ଥିଲା।
ସେତେବେଳେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜଣକ ୩୭ଟି ବଲ୍ରେ ୫୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଗୁଜୁରାଟ ୧୮୦ ରନ୍ରୁ ଅଧିକ କରିପାରିଥାନ୍ତା।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜୁରାଟକୁ ମ୍ୟାଚରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ୧୬ ବଲ୍ରେ ୩୨ ରନ୍ କରି ଆରସିବି ପାଇଁ ମଜବୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋହଲି ୨୫ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପରାଜିତ ରହି ୪୨ ବଲ୍ରେ ୭୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଦଳ କିଛି ୱିକେଟ ଶୀଘ୍ର ହରାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିରାଟ କୋହଲି ବେଶ୍ ସହଜରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୨ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରେ ଆରସିବି ତୃତୀୟ ଦଳ ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ, ଯାହା ଏକଦା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରସିବି ତାହାକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଲା।