ବାସନ ମାଜିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାର ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… କଳିତା ମାଝୀ କିପରି ହେଲେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏହି ରୋଚକ କାହାଣୀ
ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୩୫ ଜଣ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା କଳିତା ମାଝୀଙ୍କ ନାମ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ବଙ୍ଗଳାରେ ବିଜେପିର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସୋମବାର (୧ ଜୁନ୍) ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଲକାତାର ଲୋକ ଭବନରେ ୩୫ ଜଣ ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ୍. ରବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ନୂତନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ହେଉଛି କଳିତା ମାଝୀ ଙ୍କର। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସରକାରରେ କଳିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ଅସଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କଳିତା ମାଝୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି।
କିଏ ଏହି କଳିତା ମାଝୀ?
ଘରୋଇ ସହାୟିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଳିତା ମାଝୀ ଅନ୍ୟର ଘରେ ବାସନ ମାଜିବା ଏବଂ ଘର କାମ କରି ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ପରିବାରର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଝୀ ନିଜ କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ମାସକୁ ମାତ୍ର ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବାସନ ମାଜିବା କାମ କରି ମଧ୍ୟ କଳିତା ମାଝୀ ଆଜି ‘ ମନ୍ତ୍ରୀ ‘ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ଅସଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫୁଟିଲା ‘ପଦ୍ମ’
କଳିତା ମାଝୀ ବଙ୍ଗଳାର ଅସଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟିକା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସନ୍ନ ଲୋହାରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କଳିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ୧,୦୭,୬୯୨ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିବାବେଳେ ଶ୍ୟାମା ଲୋହାରଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୯୫,୫୩୫ ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ମାଜି ୧୨,୬୯୨ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଅସଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ‘ପଦ୍ମ’ ଫୁଟିଛି।
ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ
ବିଜେପି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଳିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କଳିତା ମାଜି ପ୍ରାୟ ୧୨,୦୦୦ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ୮୮,୫୭୭ ଭୋଟ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥର ସେ ଦଳର ଭରସା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କଳିତା ମାଝୀ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ନିଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦଳ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲା। ଲଗାତାର ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଥର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା।