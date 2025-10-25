ସମୋସା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଳୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ କଣ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗଡାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ କେଉଁଠି

ସମୋସାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି?

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଉ, କିମ୍ୱା ଶୀତଦିନର ଥଣ୍ଡା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ, କ୍ଳାନ୍ତ ଅଫିସ୍ ଭୋଜନ ହେଉ, କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପାର୍ଟି ହେଉ, ସମୋସା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ।

ଗରମ ଚା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଏକ ଖସ୍ତା ସମୋସା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆମର ପ୍ରିୟ ସମୋସା କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଏବଂ ଏହା ମୂଳତଃ ଆଳୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି?

ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମୋସା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ସମୋସା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲା ​​ଏବଂ ଆଳୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ କ’ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ,…

ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ୍, ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ…

କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ସମୋସା: 

ଏହି ସମୋସା ମୂଳତଃ ଇରାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠାରେ ଏହାକୁ ସାମ୍ବୁସକ କିମ୍ବା ସାମ୍ବୁସଜ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନାମ ସମୟ ସହିତ ବିକଶିତ ହୋଇ ଭାରତରେ ସାମୋସା ହୋଇଗଲା।

୧୧ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇରାନୀ ଐତିହାସିକ ଆବୁଲ ଫଜଲ ବେହାକି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାରିଖ-ଏ-ବେହାକିରେ ସମୋସାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଗଜନଭିଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜ ଦରବାରରେ କିମା ହୋଇଥିବା ମାଂସ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଫଳ ସହିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା।

ସେତେବେଳେ, ସମୋସା ତେଲରେ ଛଣା ହେଉନଥିଲା ବରଂ ନିଆଁରେ ସେକା ହେଉଥିଲା। ଏହାର ଏକ ରାଜକୀୟ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବିଶେଷ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା।

ଆଳୁ ପୂର୍ବରୁ ସମୋସାରେ କ’ଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା: 

୧୩ଶ ଏବଂ ୧୪ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଶାସକମାନେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୋସା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା।

ଅମୀର ଖୁସରୋ ଏବଂ ଇବନ୍ ବଟୁତାଙ୍କ ଭଳି ଲେଖକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ସମୋସାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଇବନ୍ ବଟୁତା କହିଥିଲେ ଯେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଘଲକଙ୍କ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ସମୋସା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା।

ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ନିଜସ୍ୱ ଉପାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।

ଆଳୁ ଭାରତର ମୂଳଜାତୀୟ ନୁହେଁ; ୧୬ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ ଏହାକୁ ଭାରତକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସମୋସା ମାଂସ, ବାଦାମ କିମ୍ବା ପନିପରିବାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା।

ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ମାଂସ ବଦଳରେ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଆଳୁ ଏବଂ ମଟର ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।

ଏହି ନୂତନ ଭାରତୀୟ ସମୋସା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆଳୁ ସମୋସା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ସଂସ୍କରଣ ପାଲଟିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ହାର୍ଟଆଟାକ୍ ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ,…

ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ୍, ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ…

ଫେସବୁକ୍ ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କଲେ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ…

IND vs AUS: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପଛରେ…

1 of 27,556