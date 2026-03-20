କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ଜଲେବି? ଭାରତର ଜାତୀୟ ମିଠା, ହେଲେ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ୯୯% ଲୋକ..

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଜଲେବି ତଥା ଜିଲାପି ବହୁଳ ଭାବରେ ଖିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ଏହି ମିଠା? ଏହାର ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ ବିଦେଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଲେବିୟା ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା।
ତେବେ ଜଲେବିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତର ଜାତୀୟ ମିଠା ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ; କିନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଇରାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପାରସ୍ୟ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ କେବେଠାରୁ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମିଠା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ଜଲେବିୟାରୁ ଜଲେବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା:
ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପାରସ୍ୟରେ, ଜଲେବିୟା ନାମରେ ଏକ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଏହି ମିଠା ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ଏବଂ ଇରାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ।
ଏହାର ମୂଳ ରୂପରେ, ଜଲେବିୟାକୁ ମହୁ ଏବଂ ଗୋଲାପ ଜଳରେ ତିଆରି ଏକ ସିରପରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଏହା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଦକୁ ଶୋଷିତ କରିଥିଲା।
ଚିନି ସିରପ, କେସର ଏବଂ ଗୁଜୁରାତି ମୂଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଜଲେବି ଭାବରେ ଜାଣୁ।
ପ୍ରାଚୀନ ଉଲ୍ଲେଖ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ମୂଳ:
ଜଲେବିର ଇତିହାସ ଭାରତରେ ଏହାର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଲ୍ଲେଖ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରବୀ ରୋଷେଇ ପୁସ୍ତକ ‘କିତାବ ଅଲ-ତାବିଖ’ ରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ହାସନ ଅଲ-ବାଗଦାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ, ମିଠାକୁ ଜଲେବିୟା ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତରେ, ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲିଖିତ ଉଲ୍ଲେଖ ୧୪୫୦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ‘ପ୍ରିୟକର୍ଣ୍ଣରୂପକଥା’ ରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ, ଏହାକୁ ଏକ ମହାଭୋଜରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଭାରତରେ ଏହାକୁ କିପରି ନିଜର କରାଯାଇଥିଲା:
ଯଦିଓ ଏହା ପାରସ୍ୟରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ଭାରତ ଏହାକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟରକୁ ଫର୍ମେଣ୍ଟ କରିବା, ଏହାକୁ ସର୍ପିଲ ଆକାରରେ ଡିପ-ଫ୍ରାଏ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଚିନି ସିରାରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ପଦ୍ଧତି ଏହାକୁ ବାହାରକୁ ଖସଖସ ଏବଂ ଭିତରେ ରସାଳ କରିଦେଇଥିଲା। ସମୟ ସହିତ, ଏହା ପର୍ବ, ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ଜଳଖିଆର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଗଲା।
ଜଲେବିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ:
ସାରା ଭାରତରେ, ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଇନ୍ଦୋରରେ, ଆପଣ ବିଶାଳ ‘ଜଲେବା’ ପାଇବେ – ମୂଳତଃ ମାନକ ‘ଜଲେବି’ ର ଏକ ଭାରୀ ଏବଂ ଘନ ସଂସ୍କରଣ।
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ଆପଣ ‘ଇମାରତି’ ପାଇପାରିବେ; ଏକ ଅଧିକ ଜଟିଳ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ, ଏହା ‘ଉରଦ’ ଡାଲି (କଳା ଚଣା) ରୁ ତିଆରି ଏକ ବ୍ୟାଟର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ, ‘ଛେନା ଜିଲିପି’ ମିଳେ – ‘ପନିର’ (କୁଟେଜ୍ ପନିର) ରୁ ତିଆରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନରମ ପ୍ରକାର।