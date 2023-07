ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାରେ ହତାଶ ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ : ଜିଏଚଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛାଡିଲେ ସାପ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ହାଇଦ୍ରାବାଦ : ଅଲୱାଲର ଭାରତୀନଗରର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇ ନଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦାସୀନତା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ, ନିଜ ଘରେ ପଶିଥିବା ଏକ ସାପକୁ ଧରି ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜିଏଚଏମସି ୱାର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ।

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାଟି ଅଲୱାଲ ଡିଭିଜନର ମାଣ୍ଡିର ଅଲୱାଲ ନିକଟରେ ଘଟିଛି । ଯେତେବେଳେ ଅଧିବାସୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଭାବରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳର ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭିଡିଓଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ପରିବାର ଜଣେ ସଦଶ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସାପ ଛାଡୁଛନ୍ତି ।

A resident releases a snake that entered his home due to rain, in a GHMC ward office at Alwal, Hyderabad, after authorities failed to respond to his complaint. #Hyderabad #GHMC #Residents #AuthoritiesFail #RainTroubles pic.twitter.com/hiraGqxlbH

— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) July 26, 2023