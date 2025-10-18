ORS ନାମରେ ଏମିତି ଡ୍ରିଂକ୍ସ ବିକୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ଧରାପଡ଼ିଲେ ଗଣିବେ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ, ଚେତାବନୀ ଦେଲା WHO
ଓଆରଏସ ଲାଗି ନୂଆ ନିୟମ ; WHOର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଓଆରଏସ ଲେବଲକୁ କରାଯାଇପାରିବନି ବ୍ୟବହାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ (FSSAI) ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନାକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲେବଲିଂ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ “ORS” (ମୌଖିକ ପୁନଃହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସମାଧାନ) ଶବ୍ଦଟି ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଏପରି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଲି କହି।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟାମକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ନାମରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦର ନାମକରଣରେ “ORS” ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଆଇନ, ୨୦୦୬ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ।
ଏହି ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, FSSAI ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରାମକ, ଦ୍ୱିଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭୁଲ ନାମ କିମ୍ବା ଲେବଲ୍ ଘୋଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି।
ଏଥିଲାଗି ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଓଆରଏସ ଲେବଲକୁ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର । ଏନେଇ ଫୁଡ ସେଫଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ ଅଥରିଟି ବା FSSAI ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫର୍ମୂଲା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନଥାଏ ତେବେ ଓଆରଏସ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି । ୟୁନିସେଫ ଅନୁସାରେ ଓଆରଏସ ହେଉଛି ଚିନି ଓ ଲୁଣର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ଯାହାକୁ ପରିଷ୍କାର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପାନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଡିହାଇଡ୍ରେସନର ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିଶେଷ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇ ୧୪ ଓ ୨୦୨୪ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨ରେ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଆରଏସ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଓଆରଏସ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫଳଭିତ୍ତିକ ଓଆରଏସ, ନନକାବ୍ରୋନେଟେଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଓ ରେଡି-ଟୁ-ଡ୍ରିଙ୍କ ପାନୀୟରେ ଓଆରଏସ ଶବ୍ଦ ବ୍ଯବହୃତ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ବାତିଲ ହୋଇଛି।
ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦେବେ ଫାଇନ : ନିୟାମକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏବେ ଭୁଲ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ FSSAI ଆଇନ ୨୦୦୬ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦରୁ ‘ORS’ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉ, ଏକ ଉପସର୍ଗ କିମ୍ବା ସଫିକ୍ସ ଭାବରେ, କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ନାମରେ ଏକ ଉପସର୍ଗ କିମ୍ବା ସଫିକ୍ସ ଥିବା ଟ୍ରେଡମାର୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ।
ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ORS ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ରାମକ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବିପଣନ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରା ୬ (୫) ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୮ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୨ ତାରିଖରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି।
କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା:FSSAI ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଥିଲା ଯେ କିଛି କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟକୁ ORS ଲେବଲ୍ ସହିତ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ORS ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲବଶତଃ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ORS ସମାଧାନ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ତେଣୁ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା।