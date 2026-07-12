ଆପଣ ବି ସ୍ଵିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି କି! ସାବଧାନ, ପଚା ଓ ଏକ୍ସପାୟର୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ
ଆପଣ ବି ସ୍ଵିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି କି!
Swiggy Instamart: ଲୋକପ୍ରିୟ କ୍ୱିକ୍-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟର ସାଙ୍ଘାତିକ ବେପରୁଆ ମନୋଭାବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପଚାସଢ଼ା, ଦୂଷିତ ଏବଂ ମିଆଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଡେଲିଭରି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ FSSAI ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟକୁ ୯ଟି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଫୁଡ୍ ରେଗୁଲେଟର।
ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଠାରୁ କ୍ଷୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖରାପ
FSSAI ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ବିରୋଧରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି:
ବେବି ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ: ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୂଷିତ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ସେହି ଖରାପ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା।
ଅଣ୍ଡା ଓ କ୍ଷୀର: ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଢ଼ା ଅଣ୍ଡା, ଖରାପ କ୍ଷୀର ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଟିଣଡବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି।
ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବରରେ ଜାଲ୍ସାଦି ଓ ନାଁ ବଦଳ
FSSAI ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଦିଗ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଥିବା କେତେକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ FSSAI ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର ଭୁଲ୍, ଅମାନ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଦୌ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାମ ଏବଂ ଆପ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାମ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆଇନଗତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ଅପରାଧ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ
ଫୁଡ୍ ରେଗୁଲେଟର କହିଛି ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ସୁଧାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକରି କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରି ମାମଲାକୁ ଚାପିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା।
FSSAIର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଅନବୋର୍ଡିଂ, ସାମଗ୍ରୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି FSSAI। ସ୍ୱିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟକୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କମ୍ପାନୀ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନଦିଏ, ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯିବା ସହ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।