ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, FSSAI ର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଛୁରୀ

FSSAI ର ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଛୁରୀ

By Jyotirmayee Das

FSSAI New Rule: ଆଜିକାଲି ବାହାରେ ଖାଇବା ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଗଲାଣି । ୱିକେଣ୍ଡ ହେଉ, କୌଣସି ଛୁଟିଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍‌ କାମ ପରେ କ୍ଲାନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଢାବାରେ ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଯାଉ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଉ, ସେଠାକାର ସାଜସଜ୍ଜା, ଏସି ପବନ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ଟେବୁଲ୍ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଉ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ସେଠାରେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖାଯାଉଛି?

ସମ୍ପ୍ରତି ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା FSSAI ଏଭଳି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ । ବାହାରେ ଖାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

TMC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ HDFC…

ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ରେ ଆସିବେ…

ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରର ଅଲୋଡ଼ା ସତ୍ୟ

FSSAI ଟିମ୍ ଦେଶର ଅନେକ ହୋଟେଲ, ଢାବା ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍‌ରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏକ ଭୟାନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପନିପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଛୁରୀ ଓ ବ୍ଲେଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ।

କିଚେନ୍‌ରୁ ଏଭଳି ଛୁରୀ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି । କେତେକ ଛୁରୀ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେତେକର ଧାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏପରିକି କିଛି ଛୁରୀର ବେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଖାଦ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ବାହାରୁ ଚମକୁଥିବା ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକର ରୋଷେଇ ଘରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌କୁ ଆସିଛି ।

ଜାରି ହେଲା କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଅବହେଳାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି FSSAI ଗତ ୧୫ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଡ଼ା ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି । ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖେଳ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଭଙ୍ଗା ଛୁରୀରୁ କଣ ରହିଛି ବିପଦ?

ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋଷେଇରେ ଏଭଳି ଖରାପ ଛୁରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣିପାରେ । ଯେତେବେଳେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଛୁରୀରେ ପନିପରିବା କିମ୍ବା ମାଂସ କଟାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୁହାର କଳଙ୍କିର ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଯାଏ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପେଟକୁ ଗଲେ ପେଟ ସଂକ୍ରମଣ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଛୁରୀର ସେହି ଫାଟ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ଜମି ରହେ । ଏହାକୁ ଯେତେ ଧୋଇଲେ ବି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ହୁଏନାହିଁ । ଫଳରେ ସେଠାରେ ବିପଜ୍ଜନକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ନୂଆ ଖାଦ୍ୟ କାଟିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ ହୋଇଥାଏ ।

ଯେଉଁ ଛୁରୀଗୁଡ଼ିକରେ ନିମ୍ନମାନର ରଙ୍ଗ ବା କୋଟିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ସେହି ରଙ୍ଗ ସମୟକ୍ରମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହି କେମିକାଲ୍ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ ସାଲାଡ୍ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ।

FSSAI ର ନୂଆ ଏବଂ କଠୋର ନିୟମ

ଏହି ବିପଦକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିବାକୁ FSSAI ସମସ୍ତ ଢାବା ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କିଛି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଯାହାର ପାଳନ କରିବା ଏବେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏବେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବଳ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ କଳଙ୍କି-ମୁକ୍ତ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଛୁରୀ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

ଯଦି କୌଣସି ଛୁରୀରେ ସାମାନ୍ୟ କଳଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ, ବେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଧାର ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ । ସମସ୍ତ କାଟିବା ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଛୁରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଭଲଭାବେ ଧୋଇ ଶୁଖାଇବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ସେଥିରେ ଓଦାଭାବ ବା ଆଦ୍ରତା ନ ରହେ ।

ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

FSSAI ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେମାନେ କେବଳ ବାସନକୁସନ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଛୁରୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ।

ଯଦି କୌଣସି ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାକଡ଼ ଠେଲାରେ ଖରାପ କିମ୍ବା କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଛୁରୀ ମିଳେ, ତେବେ ‘ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ ଆକ୍ଟ’ ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା କରାଯିବ । ବାରମ୍ବାର ଏହି ଭୁଲ୍ ଦୋହରାଇଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇପାରେ ।

You might also like More from author
More Stories

TMC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ HDFC…

ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ୨୦ରେ ଆସିବେ…

‘ପୁଷ୍ପା’ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ ଚାଲିଥିଲା…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ବଢ଼ିବନି…

1 of 28,185