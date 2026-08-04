ଡାବର୍‌ର ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଦାବି ଉପରେ FSSAI ଛାଟ: ନିୟମ ଭଙ୍ଗି ବିକିଲେ ଗଣିବେ ବଡ଼ ତଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା

ଡାବର୍‌ର ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଦାବି ଉପରେ FSSAI ଛାଟ: ନିୟମ ଭଙ୍ଗି ବିକିଲେ ଗଣିବେ ବଡ଼ ତଣ୍ଡ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ସେହିସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସାମଗ୍ରୀର ବିଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାବି କରନ୍ତି। ନିକଟରେ ‘ଡାବର୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ରେଗୁଲେଟରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଏହାର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ବିନା ‘୧୦୦% ବିଶୁଦ୍ଧ’ ଏବଂ ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଭଳି ଦାବି ସହିତ ମାର୍କେଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଏହି ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବି ବିକ୍ରି କରାଯାଇପାରିବ କି? ଏବଂ ଯଦି ଡାବର୍ FSSAI ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର।

FSSAIର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ: ରେଗୁଲେଟରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡାବର୍‌ର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦର ମାର୍କେଟିଂ ଏପରି କିଛି ଦାବି ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲେବଲିଂ ମାନଦଣ୍ଡର ପାଳନ କରୁନଥିଲା। ଆପଲ୍ ସାଇଡର୍ ଭିନେଗାର୍ ଏବଂ ଅର୍ଗାନିକ୍ ମହୁ ଭଳି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ କୁଆଡ଼େ ବୈଧ ପ୍ରାଧିକରଣ ବିନା ‘ଅର୍ଗାନିକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଲୋଗୋ ବ୍ୟବହାର କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିୟମରେ ବଡ଼…

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫୁକେଟ–ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନରେ ଭୟଙ୍କର…

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏବଂ ନଡ଼ିଆ ଖୀର ଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ୧୦୦% ବିଶୁଦ୍ଧତାର ଦାବି କରୁଥିବା ଲେବଲ୍ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରିତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ଦାବି କରିବାର ଅନୁମତି ନଥିଲା। FSSAI କମ୍ପାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଦାବି ଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ।

ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ କି ଜରିମାନା: ଯଦି କୌଣସି ବିତରକ, ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ FSSAI ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ନିଷିଦ୍ଧ ଲେବଲିଂ ଦାବି ଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ‘ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୬’ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।

Uttarakhand Govt.

ଉଲ୍ଲଂଘନର ପ୍ରକୃତି ଆଧାରରେ ଜରିମାନା ୧ ଲକ୍ଷରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ନିୟାମକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ଜାରି ରହେ କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୂଚନା ଥାଏ।

ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଦାବି ଏବଂ ଲେବଲିଂ ପାଇଁ ଜରିମାନା: ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ଅଧିନିୟମରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଲେବଲିଂ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଧାରା ୫୨ ଏବଂ ୫୩ ଅଧୀନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ବିନା ‘୧୦୦% ବିଶୁଦ୍ଧ’ କିମ୍ବା ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଭଳି ଭୁଲ୍ ଦାବି ଥିବା ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ୩,୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇପାରେ। ଏହି ଆଇନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦାବିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।

ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଉତ୍ପାଦର ବିକ୍ରି: ଲେବଲିଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ବ୍ୟତୀତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧାରା ୫୦ ଏବଂ ୫୧ ଅଧୀନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ମାମଲାରେ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାରୀମାନେ ୫,୦୦,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଲଗାଇପାରିବେ। ଏହି ନିୟମ ସେହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ ଯାହା ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ କିମ୍ବା ନିୟମ ପାଳନ କରେନାହିଁ।

ଏହି ପ୍ରୋଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ଦୋକାନରୁ ହଟିଯିବ କି: ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ରେଗୁଲେଟରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦୀୟ ଲେବଲ୍ ଥିବା ପ୍ରୋଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦୋକାନ ସେଲ୍ଫ କିମ୍ବା ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଅପଡେଟ୍ କରିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଲିଷ୍ଟିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ମାର୍କେଟିଂରେ ସୁଧାର କରିବା ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ।

ଏପରି ଦାବି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ: ‘୧୦୦% ବିଶୁଦ୍ଧ’ କିମ୍ବା ‘୧୦୦% ପ୍ରାକୃତିକ’ ଭଳି ଲେବଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପ୍ରୋଡକ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର କିମ୍ବା କମ୍ ଅସଲି।

ଯଦିଓ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟକୁ FSSAI ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ କରାଯାଉଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧତାର ଦାବି ଅନୁଚିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମାର୍କେଟିଂ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ଜନ୍ମ-ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ନିୟମରେ ବଡ଼…

ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫୁକେଟ–ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନରେ ଭୟଙ୍କର…

ବାହାଘର ପରେ ହଠାତ୍ ଘରୁ ଖସି ପଳଉଥିଲା ବୋହୁ,…

ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ହେଲେ ବିଧାୟକ, ଏବେ ପ୍ରତିମାସ…

1 of 28,794