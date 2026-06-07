ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି; FSSAI ଲଗାଇଲା ରୋକ୍, ବଢ଼ିପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଓ କିଡନୀ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା
ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ପଡ଼ିପାରେ ଭାରି; FSSAI ଲଗାଇଲା ରୋକ୍
FSSAI Warns: ବଜାରରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଫିନ୍ରେ ପରଟା ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବରକାଗଜ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ପେପର୍ର ବ୍ୟବହାର ଅତି ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ପ୍ରତି ଲୋକେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫରୁ ଖବରକାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବା କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ାଇବା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ପ୍ରକୃତରେ, ଖବରକାଗଜ ଛପା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କାଳି ରେ ଲେଡ୍ ଭଳି ଅନେକ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ୍ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେବେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ।
ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ହୋଇଥିବା କାଗଜରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। FSSAI ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଗରମ କିମ୍ବା ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା କେମିକାଲ୍ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗର କାରଣ ସାଜିଥାଏ।
ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ସତର୍କ
FSSAI ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହେବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଦୂଷିତ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ନିୟମାବଳୀ, ୨୦୧୮ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖବରକାଗଜ କିମ୍ବା ସେହିଭଳି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି।
କ୍ୟାନ୍ସରର ବିପଦ
ମେଡିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଜି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ୟାନ୍ସର ଏବେ ବି ଏମିତି ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନ ଯିବାର ବିପଦ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ‘ପବ୍ମେଡ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍’ (PubMed Central) ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଧୂମପାନ ବ୍ୟତୀତ ଡାଇ ଏବଂ ପେଣ୍ଟ୍ ଭଳି ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୂତ୍ରାଶୟ କ୍ୟାନ୍ସର ବଢ଼ିବା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆରୋମାଟିକ୍ ଏମାଇନ୍ସ ଏବଂ ୪,୪′-ମେଥିଲିନବିସ୍ (୨-କ୍ଲୋରୋଏନିଲିନ୍) ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା।
ଏହି କେମିକାଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କପଡ଼ା ରଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ରବର ଶିଳ୍ପ ସମେତ ହେୟାର ଡାଇ, ପେଣ୍ଟ୍, କୀଟନାଶକ, ସିଗାରେଟ୍ ଧୂଆଁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଧାତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମାନ କେମିକାଲ୍ ଖବରକାଗଜ ଛପା ହେଉଥିବା କାଳିରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ।
ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ
୨୦୧୬ ମସିହାରେ FSSAI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଡଭାଇଜରୀରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଟେଲ, ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ତେଲ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ କାଗଜ ବଦଳରେ ଖବରକାଗଜର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ‘ଧୀମା ବିଷ’ର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି।
ରାସାୟନିକ ପ୍ରଦୂଷକ ବ୍ୟତୀତ ଖବରକାଗଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଅଣୁଜୀବ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି, ଯାହା ପେଟ ଖରାପ କରିବା ସହ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନଷ୍ଟ
କେମିକାଲ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହା କିଡନୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଅଧିକ ଜମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କିଡନୀ ତାହାକୁ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତାହା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଆକାରରେ ଜମା ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମେଡିକାଲ୍ ଭାଷାରେ ନେଫ୍ରୋଟକ୍ସିସିଟି (Nephrotoxicity) ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
କାହାକୁ ଅଛି ଅଧିକ ବିପଦ?
FSSAI ର ୨୦୧୬ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା, କିଶୋର, ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଏଭଳି କେମିକାଲ୍ ଯୁକ୍ତ କାଗଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ଆଶଙ୍କା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ।