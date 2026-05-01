ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ: ୧୦୦ ବିମାନ ଉଡାଣ ବନ୍ଦ କଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିିଆ

ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ପଡିଛି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ନିକଟରେବ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଏଟିଏଫ୍ (ଏଭିଏସନ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲ୍)ର ଦରର ପ୍ରଭାବ ଏଭିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବେ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦୈନିକ ଉଡାଣରେ କାଟଛାଟ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଦୈନିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ ମିଶି ୧,୧୦୦ ଉଡାଣ କରୁଛି। ଏବେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେଥିରୁ ୧୦୦ ଫ୍ଲାଇଟର ଉଡାଣକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜୁନ୍ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ଅସଲରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଶ ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ପଡିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାରତରୁ ୟୁରୋପ, ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଦି ଦେଶକୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିବା ବିମାନକୁ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଧନର ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ରୁର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଜବଲପୁର ବୋଟିଂ ଟ୍ରାଜେଡି: ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ…

ସତର୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ: ଏହି ସବୁ ଜିଲ୍ଳାରେ…

ଶୁକ୍ରବାର ପୁଣି ଏଟିଏଫ୍‌ରେ ବୃଦ୍ଧି

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭିଏସନ୍ ଟର୍ବାଇନ୍ ଫ୍ୟୁଏଲର ଦାମ୍ ୧,୩୬,୦୮୨ ଟଙ୍କାରୁ ବଢି ୧,୪୩,୩୫ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଲିଟର ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧି ୫.୩ ପ୍ରତିଶତର ଅଟେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉଡାଣ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସ୍ପାଇସଜେଟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (ଏଫ୍‌ଆଇଏ) ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚର ବୋଝ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିବ।

