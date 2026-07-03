ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ହେବ ଶସ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀଙ୍କ ବଡ ସଙ୍କେତ
କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ମୂଲ୍ୟ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ରହେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଖୁଚୁରା ଦର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କମି ଯାଇପାରେ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂହ ପୁରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ସ୍ଥିର ରହେ, ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମ କମାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଦର କେବେ କମିବ, ସେ ନେଇ ତୁରନ୍ତ କିଛି କହିବା ତରବରିଆ ହେବ।
ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସକୁ ତିଆରି ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ ୭୪,୭୮୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି।
ତେବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ତେଲ ଦର ଟିକେ କମିବା ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ରହେ, ତେବେ ତେଲ ଦାମ କମାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ହେବ, ସେ ନେଇ ଏବେଠାରୁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିବା ଠିକ୍ ହେବନାହିଁ।”
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶାଇବା (E20) କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବକୁ ସେ ଭୁଲ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ନ ଜାଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମନଗଢ଼ା କଥା ସବୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମିଯିବ ବୋଲି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଲାଭ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି ବହୁତ କମ୍।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ହୁଏତ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ୍ କମିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଥାନଲ୍କୁ ରେସିଂ କାର୍ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନରୁ ଆସୁଥିବା ଖଟଖଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ।
ଏହି ନୂଆ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗାଡ଼ିର ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ (ବୀମା) ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ଚାଲିଥିବା ଗୁଜବକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ୧୫ ପୃଷ୍ଠାର ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏହି ବାୟୋଫ୍ୟୁଏଲ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ଲେଖାଅଛି।
ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରୁଥିବା ଏବଂ ଏହାର ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା (ଯେପରିକି SIAM ଏବଂ ARAI) ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ହିଁ ଏହି ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ଶେଷରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ୨୦ ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ହିଁ କରାଯିବ।