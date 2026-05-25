ଗତ ୧୦ ଦିନରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଦାମ; କେଉଁଠି କେତେ ହେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଗତ ୧୦ ଦିନରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଦାମ; କେଉଁଠି କେତେ ହେଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର । ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ଦାମ । ଗତ ୧୦ ଦିନରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ତେଲର ଦାମ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ୨ ଟଙ୍କା ୬୧ ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ୨ ଟଙ୍କା ୭୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ୬୧ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨ ଟଙ୍କା ୧୨ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଦେଶ ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ୭୨ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ୧୧୧.୨୧ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କୋଲତାକାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ୨ ଟଙ୍କା ୮୭ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ୧୧୩.୫୧ ଟଙ୍କାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ୨.୪୬ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୭.୭୭ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
ପେଟ୍ରୋଲ ପରି ଡିଜେଲର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ୭୧ ପଇସା ବଢ଼ାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୯୫ ଟଙ୍କା ୨୦ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୨.୮୧ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେଲ ଦର ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କୋଲକାତାରେ ୨.୮୦ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ଲିଟର ପିଛା ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଚେନ୍ନାଇରେ ୨.୫୭ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି । ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୯୯.୫୫ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ୧୫ ମେ’ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୧୯ ମେ’ରେ ପ୍ରାୟ ୯୦ ପଇସା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ଶନିବାର ତେଲର ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ଦାମରେ ୨ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରି ଦିଆଯାଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ସହିତ ବାହନ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସିଏନ୍ଜିର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଏକ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବେ ଗତ କିଛି ଦିନରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସିଏନ୍ଜିର ଦାମ ମୋଟ ୪ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି।
ସିଏନ୍ଜି ମୂଲ୍ୟରେ ୧୦ ଦିନ ତୃତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ୧୫ ମେ’ରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା, ତା’ପରେ ୧୭ ମେ’ରେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଏକ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୨୩ ମେ’ରେ ତୃତୀୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।