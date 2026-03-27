ସରକାରଙ୍କ ଝଟକା, ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି କମିବା ପରେ ବି କମିବନି ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ଦର, ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାହକ
Petrol-Diesel Price: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରି, ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କରେ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପୂର୍ବ ଲିଟର ପ୍ରତି ୧୩ ରୁ ହ୍ରାସ କରି ୩ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ପୂର୍ବ ଲିଟର ପ୍ରତି ୧୦ ରୁ ହ୍ରାସ କରି ୦ କରାଯାଇଛି।
ଆମେରିକା, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତେହେରାନ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଧମନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାହାର ପରିମାଣ ୨୦ ରୁ ୨୫ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୧୦ ବିଲିୟନ ଘନଫୁଟ ଗ୍ୟାସ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଉଥିଲା।
ATF ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିରିକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ATF ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପ୍ରତି ଲିଟର ୫୦ ଟିକସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, କିଛି ଛାଡ଼ ପରେ, ପ୍ରଭାବୀ ହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ଲିଟର ୨୯.୫ ରହିଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ଭଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ।
ଘରୋଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ଶୂନ୍ୟରେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ୧୮.୫ ହାର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ATF କୁ ବିଭିନ୍ନ ଲେଭିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ୨୦୨୨ରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବା “ଅବିଶ୍ରାମ କର” କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି।
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ
ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଏହି ଇନ୍ଧନର ପ୍ରକୃତ ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ କି? ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଖବର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପ୍ରମାଣିତ ନ ହୋଇପାରେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍।
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଭାରୀ କ୍ଷତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାର୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ବିକ୍ରୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୮.୮ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ୧୦ ଟଙ୍କାର ରିହାତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ।