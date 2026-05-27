ଖୁସି ଖବର : ରାଜ୍ୟରେ କମିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଦର !

୨୭ ମେ ୨୦୨୬, ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ତୈଳ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୮ ପଇସା କମି ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୮୧ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡିଜେଲ ଦର ମଧ୍ୟ ୮ ପଇସା କମି ଲିଟର ପିଛା ୧୦୦.୫୨ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ୩୧ ପଇସା କମି ୧୦୯.୦୬ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର ୩୦ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୦୦.୭୭ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି।

ତେବେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ମାନଙ୍କରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ଜାଣନ୍ତୁ

  •  ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କା
  •  କଲିକତା : ଲିଟର ପିଛା ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା
  •  ମୁମ୍ବାଇ : ଲିଟର ପିଛା ୧୧୧.୨୧ ଟଙ୍କା
  •  ଚେନ୍ନାଇ : ଲିଟର ପିଛା ୧୦୭.୮୭ ଟଙ୍କା
  •  ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୮୧ ଟଙ୍କା
ସେହିଭଳି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି

  • ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲିଟର ପିଛା ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା
  • କଲିକତା : ଲିଟର ପିଛା ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା
  •  ମୁମ୍ବାଇ : ଲିଟର ପିଛା ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା
  •  ଚେନ୍ନାଇ : ଲିଟର ପିଛା ୯୯.୬୬ ଟଙ୍କା
  •  ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଲିଟର ପିଛା ୧୦୦.୫୨ ଟଙ୍କା
