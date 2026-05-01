ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୪ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୪ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ
ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ
ନୂଆଦିଲ୍ଳୀ: ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। କାରଣ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ୪ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ବାଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରର ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନ୍ଧନ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ରାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରାୟ ୪ରୁ ୫ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ବଢିପାରେ।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୪୦ରୁ ୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ସତହୁଏ, ତାହାହେଲେ ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇନ୍ଧନ ଓ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ ୫ରୁ ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ବିଶ୍ୱରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ବଢିଛି। କାରଣ ଖୁଚୁରା ଦର ସୀମିତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ବଢି ଚାଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜକୋଷୀୟ ବୋଝକୁ ବଢାଉଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଓ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ସେପଟେ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି ୨୬୧ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦର ସିଧାସଳଖ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଏବଂ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଅବାଧ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି।