ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କମିଲା, କଟକରେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର !
ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜିର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନ୍ଧନ (ତେଲ) ଦରରେ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ୧୭ ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୮.୮୯ ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ୧୭ ପଇସା କମି ଲିଟର ପିଛା ୧୦୦.୬୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର ୩୬ ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୯.୫ ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୩୫ ପଇସା ବଢ଼ି ଲିଟର ପିଛା ୧୦୧.୨୩ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଦର ଏହିପରି ରହିଛି – ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୦୨.୧୨ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୧୧୩.୪୭ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ୧୧୧.୧୮ ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ ୧୦୭.factory ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୦୮.୮ ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜେଲ୍ ଦର ଏହିପରି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି – ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲିଟର ପିଛା ୯୫.୨୦ ଟଙ୍କା, କୋଲକାତାରେ ୯୯.୮୨ ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇରେ ୯୭.୮୩ ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ ୯୯.୬୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୦୦.୬୦ ଟଙ୍କା।