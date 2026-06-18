ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍
Petrol-Diesel Price: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର କମିବ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଦେଶରେ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଦର କମାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାରେ ଅନେକ କାରକ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶସ୍ତା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ?
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲିଟର ପିଛା ପ୍ରାୟ ୩.୯୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସ୍ତରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର କମିବା ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଶସ୍ତା ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ସେହି ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ ।”
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହୋଇଛି ୧୨ ହଜାର କୋଟିର କ୍ଷତି
ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ଅନେକାଂଶରେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ ।
ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଆର୍ଥିକ ଭାର ନିଜେ ବହନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ୧୨ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ବି ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ (Excise Duty) କମାଇ ନିଜର ରାଜସ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିନାହାନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।”
ଶସ୍ତା ହୋଇଛି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବା ପରେ ଏବେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲି ଦିଆଯିବ । ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଚୁକ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହର୍ମୁଜ ପଥ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୧୦୦ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଡଲାର ପାଖାପାଖି ରହିଛି ।