ଫୁଏଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହ୍ରାସ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଜେଟ ! ଏହାର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ଉପରେ କଣ ପଡ଼ିପାରେ ପ୍ରଭାବ?
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ATF (ଏୟାର ଟର୍ବାଇନ ଫୁଏଲ୍) ଉପରେ VAT ହ୍ରାସ କରି ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ତୈଳ ଦର ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଟିକସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ATF ଉପରେ ଭାଟ୍ (VAT) କୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ କରି ୭ ପ୍ରତିଶତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଛଅ ମାସ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମୁମ୍ବାଇରେ ଘରୋଇ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ATF ଉପରେ ଭାଟ୍ କୁ ୧୮ ପ୍ରତିଶତରୁ କମାଇ ୭ ପ୍ରତିଶତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଇନ୍ଧନର ବଢ଼ୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇସାରିଥିଲେ।
ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଅସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି
ଏଭିଏସନ ସେକ୍ଟର (ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରୀ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ (FIA), ଯେଉଁଥିରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏବଂ ସ୍ପାଇସ ଜେଟ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅନେକ ରୁଟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷତିକାରକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। FIA ଅନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫୫ ରୁ ୬୦ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଆଖପାଖରେ ଯୋଗାଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଜେଟ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ତେଲ ଏବଂ LNG ଯୋଗାଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ଶେଷ ବେଳକୁ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୯୯ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ଥିବାବେଳେ, ମଇ ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବଢ଼ି ପ୍ରାୟ ୨୬୩ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ୨୦୨୪-୨୫ ରେ ପ୍ରାୟ ୮ କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ୨୦୨୫ ରେ ୫.୫୫ କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଛି ଏବଂ ୩,୩୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦେଶର ସର୍ବାଧିକ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଣ ଏହି ଦୁଇଟି ସହରରୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଟିକସ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଏଭିଏସନ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ପଡ଼ିବ।
କଣ ଶସ୍ତା ହେବ ବିମାନ ଟିକେଟ୍?
ଟିକସ କାଟ ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶସ୍ତା ଟିକେଟ୍ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଏଭିଏସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଭଡ଼ା କେବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାହିଦା ଏବଂ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ଶକ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିମାନର ଅଭାବ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା ସୀମିତ ଅଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଚାପ କମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।
ATF ର ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟବହାର
ଭାରତରେ ATF ର ଚାହିଦା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୭୬୪ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ATF ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୨୦୨୫ ରେ ଘରୋଇ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରାୟ ୧୬୭ ନିୟୁତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିବ।
ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରିଂରେ ଆସିପାରେ ହ୍ରାସ
ATF ଟିକସରେ ହ୍ରାସର ପ୍ରଭାବ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଫୁଏଲ ରଣନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ‘ଫୁଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରିଂ’ ରଣନୀତି ଆପଣାଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କମ୍ ଟିକସ ଥିବା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଭରୁଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମହଙ୍ଗା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୁନର୍ବାର ଇନ୍ଧନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିମାନର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଫୁଏଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇରେ ଟିକସ କମ୍ ହେବାରୁ ଏଭଳି ରଣନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା କମିବ।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ହେବ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାଟ୍ କାଟ୍ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ୯୮୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାର୍ଷିକ ୫୫୦ ରୁ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଉଭୟ ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କ ସହରକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏଭିଏସନ୍ ହବ୍ ଭାବେ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ATF କୁ GST ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଦା ଜୋରଦାର
ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ, ଏଭିଏସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପୁରୁଣା ଦାବି ପୁଣି ଥରେ ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ATF କୁ GST ର ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ATF ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଟ୍ ଲାଗୁ ଅଛି ଏବଂ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଇନପୁଟ୍ ଟିକସ କ୍ରେଡିଟ୍ ର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଜଗତର ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ATF କୁ GST ରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରିବ।