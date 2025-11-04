ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ସରକାରଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି ନୂଆ ବିକଳ୍ପ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବନି ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା?
ଓଡିସାଭାସ୍କର: ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏହି ଆଶାକୁ ଶେଷ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ OPS ଯୁଗ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନା (NPS) ଏବଂ ଏକୀକୃତ ପେନସନ ଯୋଜନା (UPS) ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି।
ବିତର୍କ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:
ଜାନୁଆରୀ ୨୦୦୪ ରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଜାତୀୟ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା (NPS) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
ଏହା ଏକ ଅବଦାନକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରକାର ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାର ଏକ ଅଂଶ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ, OPS ଅଧୀନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଅବଦାନହୀନ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲା। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ, OPS ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ବୋଝ ହୋଇଗଲା।
୨୧ ବର୍ଷ ପରେ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ UPS ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା NPS ଏବଂ OPS ଉଭୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯାହା ୧ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୫ ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। UPS ରେ ଅବଦାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନରେ ପୁଣି ଉଠିଲା OPS ପ୍ରସଙ୍ଗ:
କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ମୁଖରେ OPSର ପୁନଃସ୍ଥାପନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଉଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଇଥିଲେ ଯେ OPSର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ବିଚାରାଧୀନ ନୁହେଁ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସମ୍ପ୍ରତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ OPS ଆଉ ଏକ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ବେତନ କମିଶନର ନିୟମାବଳୀରେ ଲୁଚି ରହିଛି ବଡ଼ ସଙ୍କେତ:
ନୂତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, କମିଶନ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅଣ-ଅବଦାନକାରୀ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାର ଅଣ-ଅର୍ଥାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସରକାର ସେହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ସରକାରୀ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼େ, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।
ଏହି ସମାନ ମଡେଲ ପୁରୁଣା ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
UPS ଏବଂ NPS:
ଏକ FE ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ NPS ଏବଂ UPS କୁ ଏକ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି।
UPS NPS ପରି ସମାନ ନିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଅବସର ପରେ ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମଡେଲ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଉଭୟ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ।
OPSର ଫେରିବା କାହିଁକି କଷ୍ଟକର:
ଏକ FE ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ OPS ପୁନଃପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ପକାଇବ।
ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ, ପେନସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟ ବଜେଟ୍ ର ୨୦ ରୁ ୨୫ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ OPS କୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବିକାଶ ଯୋଜନା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।