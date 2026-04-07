ଅଟକିଯିବ ଆପଣଙ୍କ PM କିଷାନ ଯୋଜନାର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା, ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ, କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କଲେ ସରକାର
ଏଣିକି କିଷାନ ପରିଚୟପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ ୨୨ଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ୨୩ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି।
୨୩ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର କୃଷକ ପଞ୍ଜିକା ବିଶେଷକରି, ୟୁନିକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡିକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏହି ଆଇଡି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନମିଳିପାରେ।
ୟୁନିକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ବିନା ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଉଛି।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚୟପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ:
ଛତିଶଗଡ, ଗୁଜୁରାଟ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ।
କିଷାନ ପରିଚୟପତ୍ର କିପରି ପାଇବେ:
ଚାଷୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କୃଷି ପୋର୍ଟାଲ୍ କୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି କାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ CSC କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିରକୁ ଯାଇ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ପିଏମ କିଷାନର ୨୩ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜାରି ହେବ:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ ତିନୋଟି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତି ଚାରି ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଶେଷ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୨୩ତମ କିସ୍ତି ଜୁନ୍ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ୨୩ତମ କିସ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏବଂ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କିଷାନ ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇବା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।