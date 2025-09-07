ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନରୁ କେମିତି ପାଇବେ ରକ୍ଷା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

ସଂକ୍ରମଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଲାଲ ଫୋଡ଼ା ଏବଂ ଚର୍ମରେ ଜଳାପୋଡ଼ା।

By Jyotirmayee

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଏ କାରଣ ଆର୍ଦ୍ର ପରିବେଶ ଫଙ୍ଗାଲ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ହୋଇଯାଏ। ଜୋତା, ମୋଜା କିମ୍ବା ପୋଷାକ ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ପାଦ ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ଓଦା ରଖେ।

ଏହି ଆର୍ଦ୍ରତାରେ କବକ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମ, ନଖ ଏବଂ କେଶ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଓଦା ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିବା, ବାସନକୁସନ କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପିପାରେ।

ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ଲୋକମାନେ, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏହି ଋତୁରେ ଅଧିକ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ।

ଫଙ୍ଗାଲ ସଂକ୍ରମଣ ଚର୍ମ, ନଖ, କେଶ ଏବଂ କେତେକ ସମୟରେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା, ଲାଲ ଫୋଡ଼ା ଏବଂ ଚର୍ମରେ ଜଳାପୋଡ଼ା।

ନଖରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବ ଦ୍ୱାରା ନଖ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମସ୍ୟା ବଢାଇଦିଏ । କେଶରେ କବକ ସଂକ୍ରମଣ ମୁଣ୍ଡର ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯଦି ସଂକ୍ରମଣର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ।

ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଗମ୍ଭୀର ରୂପ ନେଇପାରେ। କେତେକ ସମୟରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ରକ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଚର୍ମରେ ଗଭୀର ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ବର୍ଷାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢେ

ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡାଇ ଏବଂ ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏହା ପରେ, ଲାଲ ଫୋଟକା, ଫୋଟକା କିମ୍ବା ଫୋଟକା ଦେଖାଯାଇପାରେ। ପାଦରେ କବକ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟତଃ ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଧଳା ସ୍ତର କିମ୍ବା ଫାଟ ଦେଖାଏ। ନଖରେ ସଂକ୍ରମଣ ନଖକୁ ଘନ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗୁର କରିପାରେ।

ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚର୍ମରେ ଗଭୀର ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବା କିମ୍ବା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।

ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ

ବର୍ଷାରେ ଓଦା ଜୋତା, ମୋଜା ଏବଂ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଶୁଖାନ୍ତୁ।

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାସନକୁସନ, ତଉଲିଆ କିମ୍ବା ଜୋତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଶରୀରକୁ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ରଖନ୍ତୁ, ନିୟମିତ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ।

ପାଦ ଏବଂ ଚର୍ମର ଓଦା ଅଂଶରେ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ୍ ପାଉଡର କିମ୍ବା କ୍ରିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।

