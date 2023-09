ଆରମ୍ଭ ହେଲା G20 ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନେମପ୍ଲେଟ୍ ଦେଲା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ‘ଭାରତ’ ବାର୍ତ୍ତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେଇ ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଜି-୨୦ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ଏହାପରେ ବ୍ରାଜିଲ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦେଶର ନାମ ନେବା ସମୟରେ ‘ଭାରତ’ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ ଜି-୨୦ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦଘାଟନ ଭାଷଣ ଦେବା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ନେମପ୍ଲେଟରେ ଭାରତ ଲେଖାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱର ନେତାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣପତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭାରତ ବଦଳାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି ଯେ, ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭାରତ ନାମରେ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରିବ।

“ଭରତ” ଜି-୨୦ ବୁକଲେଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି – “ଭାରତ, ମଦର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି”। ବୁକଲେଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ “ଭାରତ” ହେଉଛି ଦେଶର ସରକାରୀ ନାମ। ଏହା ୧୯୪୬-୪୮ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।”

#WATCH | G 20 in India | Prime Minister Modi at the G 20 Summit says "The 21st century is an important time to show the world a new direction. This is the time when old problems are seeking new solutions from us and that is why we should move ahead fulfilling our responsibilities… pic.twitter.com/xzWDVyDpgK

— ANI (@ANI) September 9, 2023