୧୨ ବର୍ଷ ପରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର-ଗୁରୁଙ୍କ ମିଳନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ‘ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ’, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ

ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗୁରୁ-ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ମିଳନ ମେଷ, କର୍କଟ, କନ୍ୟା ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ହେବ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର।

By Priyanka Das

Shukra Gochar 2026 : ସୁଖ, ବୈଭବ ଏବଂ ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଦେବ ୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୫:୪୨ ମିନିଟରେ ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୁତି ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ‘ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ’ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ମହାଗୋଚର ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ କିଭଳି ଶୁଭ-ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ‘ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ’ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୮ ଜୁନ୍‌ରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଶୁକ୍ର ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ମିଳନ (ଯୁତି) ଘଟିବ। ଏହି ଯୁତିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ‘ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ’ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ରାଜଯୋଗ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ଧନ-ଧାନ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ।

ଶୁକ୍ର ଗୋଚର ୨୦୨୬: ସମସ୍ତ ୧୨ ରାଶିର ରାଶିଫଳ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ‘ଜିଭ’ ବ୍ୟାୟାମ; ଗିଳିବା ଓ…

ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ବି କିପରି ଜୀବନ…

ମେଷ : ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଣନେଣ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଧନହାନି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଚର ଭଲ ରହିବ। ମକାନ-ବାହନ କିଣିବାର ଯୋଗ ବନିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ କିଛି ବାଧା ପରେ ସଫଳ ହେବ।

ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରହିବ। ତଥାପି, ପରିଜନଙ୍କ ସହ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ବା ବାଦବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଧର୍ମ-କର୍ମରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ।

ମିଥୁନ : ମକାନ ବା ବାହନ କିଣିବାର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ମାମଲାକୁ ବାହାରେ ସମାଧାନ କରିନେବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ।

କର୍କଟ : ମନରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ବା ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା କୌଣସି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ସାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ବୈବାହିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ସଫଳ ହେବ।

ସିଂହ: ଅତ୍ୟଧିକ ଭାଗଦୌଡ଼ ଯୋଗୁଁ କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ-କଚେରୀ ମାମଲାରେ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ନନାଘର ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଋଣ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।

କନ୍ୟା : ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷ ସହ ଜଡିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ, ତଥାପି ପରିଜନଙ୍କ ସହ ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ।

ତୁଳା : ଶାସନ-ସତ୍ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜନୀତି ବା ନିର୍ବାଚନ ସହ ଜଡିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମୟ ଉତ୍ତମ। ବନ୍ଧୁ ଓ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କଠାରୁ ଭରପୂର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭୌତିକ ସୁଖ-ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଅଛି।

ବିଛା : ଧାର୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢ଼ିଚଢ଼ି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।

ଧନୁ : କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବାଦ-ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ଅଛି। ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ କିଣିପାରନ୍ତି।

ମକର : ଯାତ୍ରା ଓ ଦେଶାଟନରୁ ଲାଭ ହେବ। ବିଦେଶ ଭିଜା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଅଛି। ସମାଜ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ହେବ।

କୁମ୍ଭ: ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜର ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।

ମୀନ: ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ର ବଡ଼ କାମୟାବୀ ହାସଲ କରିବେ, ତଥାପି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭଲ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ଅଛି।

ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଉପାୟ

ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତି ବା ଗୋଚର ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ୍:

ମା’ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା: ନିୟମିତ ରୂପେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ।

ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଦହି, ଖିର, ଜୁଆର, ଅତର, ରୂପା ବା ଚାଉଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ।

ଜୀବ ଦୟା: ନିଜ ଭୋଜନର କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈ, କାଉ ଓ କୁକୁରକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ।

ଜୀବନଶୈଳୀ: ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଖଟା ଖାଇବାରୁ ପଥ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଚମକଦାର ଧଳା ଓ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।

 

You might also like More from author
More Stories

ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ‘ଜିଭ’ ବ୍ୟାୟାମ; ଗିଳିବା ଓ…

ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପରେ ବି କିପରି ଜୀବନ…

ସାବଧାନ! ଏସିର ଏହି ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସଫା ନକଲେ…

ଏସବୁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଭୁଲରେ ବି…

1 of 3,272