Gajkesri Yog: ଗୁରୁ-ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ; 10 ନଭେମ୍ବରରୁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବେ 2 ରାଶି, ବଦଳିଯିବ ଭାଗ୍ୟ
ଗୁରୁ-ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି । 10 ନଭେମ୍ବରରୁ ହୀରା ଭଳି ଚମକିବ ଏହି 2 ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଯୋଗ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ମିଳନ କରନ୍ତି। ୧୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି।
ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିରୁ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ଅବସ୍ଥିତ। ଫଳରେ ଏହା କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶି ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟରେ ଟମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରାଶି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
କର୍କଟ
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘର ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଘରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଏହା ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଯୋଗଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କିଛି କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଭାବାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣ ନୂତନ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ଏକ ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରେ। କେତେକ ଏକ ସର୍ଟ ଟର୍ମ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ବିଛା
ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ଗଜକେଶରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଘରେ ଦୁଇଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ବିଦେଶରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଇଣ୍ଚରନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ନଭେମ୍ବର 10 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ।