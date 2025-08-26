ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ… ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିଲେ ପଡ଼ିବ ଗଜାନନଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି

ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ… ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଏବଂ କେଉଁ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିଲେ ପଡ଼ିବ ଗଜାନନଙ୍କ କୃପାଦୃଷ୍ଟି
ଜାଣନ୍ତୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ । ପୂଜା ବିଧି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନର ନିୟମ ।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର : ଉତ୍ସାହର ପର୍ବ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିବା ଶୁଭ ହେବ।
ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ, ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ସକାଳ ୧୧ ଟା ପରେ ହିଁ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଶୁଭ ଚୌଘଡିଆ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣପତିଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନୂତନ ଆରମ୍ଭର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି
ସକାଳ ୭.୩୩ – ସକାଳ ୦୯.୦୯ ସକାଳ ୧୦.୪୬ – ଦିନ ୧୨.୨୨
କିଛି ଲୋକ ଗଣପତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହର୍ତାଲିକା ତୀଜରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ସକାଳ ୦୯.୦୯ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧.୫୯ ମଧ୍ୟରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ।
ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଗଣପତି ସ୍ଥାପନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ – ସକାଳ ୧୧:୦୫ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧:୪୦
ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦିଗ
ପ୍ରତିମା କିଣିବା ସହିତ, ଏହାର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କୋଣ – ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଘରର ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ଏକଥା
-ମାଟିର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣନ୍ତୁ।
-ବାପ୍ପାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ।
-ଘରେ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବସିବା ଶୁଭ।
-ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ।
-ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ।