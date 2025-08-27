ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିନା ଗଣେଶ ପୂଜା ଅଧୁରା, ଘରେ କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ପୂଜା କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ। ଗଣେଶ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି।
ତା’ପରେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣପତି ସଂସ୍ଥାପନର ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି କ’ଣ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ..
ଘରେ ଗଣେଶ ସ୍ଥାପନ ପୂଜା ବିଧି:
-ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଘର ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାରା ଘରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ।
-ତା’ପରେ ଗଣପତିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଙ୍ଗାଜଳ ସହିତ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ।
-ତା’ପରେ ଏକ ପବିତ୍ର କାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିମ୍ବା ପଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା’ ଉପରେ ଲାଲ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କପଡା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
-ଏବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଲୁକାରେ ହୋମ ବେଦୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁ।
-ଏହା ପରେ, ଶୁଭ ସମୟରେ ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋୖରିୟା ଜପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ।
-ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଣ୍ଡପରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତରେ ଅକ୍ଷତ ଏବଂ ବାମ ହାତରେ ଦୂବ ରଖନ୍ତୁ।
-ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ମାଟି ପାତ୍ର ରଖନ୍ତୁ।
ଏହା ପରେ, “ଓମ୍ ଗଣ ଗଣପତୟେ ନମଃ” ଜପ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
-ମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
-ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ, ତା’ପରେ ଏହାକୁ ସଫା ପାଣିରେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ।
-ଗଣେଶଙ୍କ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
-ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳି ସୁଗନ୍ଧିତ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶେଷରେ, ପରିବାର ସହିତ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ।
ବିସର୍ଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ଭଜନ ଏବଂ ଆରତୀ କରନ୍ତୁ।
ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର:
-ଓଁ ଗଣ ଗଣପତୟୈ ନମଃ।
-ଓଁ ଶ୍ରୀ ଗଂ ସୌମ୍ୟାୟ ଗଣପତୟୈ ବର ବରଦ ସର୍ବଜନଂ ମେ ବଶମାନୟ ସ୍ୱାହା।
-ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭଃ। ନିର୍ବିଘ୍ନଂ କୁରୁମେ ଦେବ ସର୍ବକାଯେଶୁ ସର୍ବଦା।
-ଏକ ଦନ୍ତାୟ ବିଦମହେ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀ ମହି, ତନ୍ନେନ୍ନ୍ି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍।
ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ୧୧,୨୧ ବା ୧୦୮ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ।