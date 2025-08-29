ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, ତାହା ପୁଣି ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ପରେ

ପାକିସ୍ତାନରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ।

By Subhasmita Das

ପାକିସ୍ତାନ: ଭାରତରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବେଶ ଧୁମ ଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବା ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ମହା ଆଡ଼ମ୍ୱରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି।  ତାହା ପୁଣି ଭାରତର ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରେ।  ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରେ ରହୁଥିବା କୋଙ୍କଣୀ ମରାଠୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହିନ୍ଦୁମାନେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ବାପ୍ପାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୁରା କରାଚୀ ‘ଗଣପତି ବାପ୍ପା ମୋରିଆ’ ଏବଂ ‘ଜୟଦେବ-ଜୟଦେବ’ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛନ୍ତି।

ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ କରାଚୀର ରତ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଗଣେଶ ମଠ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଲିଛି।

ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜର @vikash_vada ଏବଂ @aariyadhanwani ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ନେଟିଜେନମାନଙ୍କ, ବିଶେଷକରି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି।

