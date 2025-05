(Video) ଝିଅଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟି ଗର୍ବରେ ଛାତି ଫୁଲିଯାଉଛି! ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରେପ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବେଲ ମିଳିବା ପରେ କଲେ Grand Welcome

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାଭେରୀରୁ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ। ଯେତେବେଳେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇଲେ, ସେମାନେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଏକ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହି ପରେଡ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଧିକ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାରର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଲୋକମାନେ ବିଜୟ ପରେଡରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ପୁରୁଣା ଘଟଣା

ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ୧୬ ମାସ ପୁରୁଣା। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହାଭେରୀରେ ହୋଟେଲରୁମରୁ ଜଣେ ୨୬ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟାଣି ନେଇ ଗଣବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।

ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କୋର୍ଟରୁ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି। ଜାମିନ ପାଇବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଏକ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ପରେଡ୍ ହାଭେରୀର ଆକ୍କି ଆଲୁର ସହରରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା

ଏହି ପରେଡ୍ ସମୟରେ, ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଯୁବକମାନେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ଏହି ଲୋକମାନେ ଏପରି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଅନୁତାପ ନଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ହାଭେରୀ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ସାତ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ୟାଂଗରେପ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫ୍ଟାବ ଚନ୍ଦନକଟ୍ଟି, ମାଡାର ସାବ ମାଣ୍ଡକକି, ସମିଭୁଲ୍ଲା ଲାଲନାଭର୍, ମହମ୍ମଦ ସାଦିକ ଆଗାସିମାନି, ଶୋଏବ ମୁଲ୍ଲା, ତୁସିପ ଛୋଟି ଏବଂ ରିୟାଜ ସାୱିକେରି।

